El Porsche de Macarena Olona, el BMW X6 de Juan Antonio Marín: los coches de los candidatos

Con motivo de las elecciones en Andalucía los candidatos están obligados a presentar la declaración de actividades, bienes e intereses. Un documento donde se pueden analizar, entre otros objetos los "automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bien de cualquier naturaleza cuyo valor supere los 6.000 euros".

Esto significa que los candidatos al Parlamento de Andalucía tienen que comunicar los coches que tienen a su nombre. Por ello, en el canal de MOTOR ECO de EL ESPAÑOL hemos sentido curiosidad por los vehículos que tienen en propiedad Juanma Moreno, Juan Espadas, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Macarena Olona e Inmaculada Nieto, entre otros. Son los siguientes...

Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) no tiene coche a su nombre. E.P.

El (no) coche de Juanma Moreno

Y comenzamos por el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que repite candidatura como candidato del Partido Popular y es cabeza de lista por Málaga. Pues bien, según la declaración de actividades, bienes e intereses de Juan Manuel Moreno Bonilla, el apartado de automóviles está en blanco.

Esto significa, por tanto, que Juanma Moreno no tiene ningún vehículo a su nombre. Esto suele ocurrir con muchas personas que tienen un cargo electo alto en la administración, ya que por su condición de representante de los ciudadanos y por cuestiones de seguridad suele contar con un coche oficial. De ahí que no necesite un vehículo particular. En este sentido, a Moreno Bonilla se le ha podido ver con un Renault Latitude como coche oficial con motor diésel y matriculado en 2015.

Sin embargo, analizando los documentos de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior la relación de vehículos oficiales del parque móvil adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior asciende hasta un total de 30 coches, entre los que se mencionan el señalado Renault Latitude además de Peugeot 508 (4 unidades), Toyota Avensis (4 unidades), Renault Laguna (3 unidades), Toyota Prius (3 unidades), Citroën Berlingo (2 unidades).

Juan Espadas tiene a su nombre un BMW Serie 3 Touring. E.E.

El BMW Serie 3 de Juan Espadas

Continuando con el candidato Juan Espadas, que concurre por la circunscripción de Sevilla por el Partido Socialista vemos que en su declaración de bienes tiene a su nombre un automóvil de la marca BMW. En concreto, el modelo es un Serie 3 con carrocería familiar (Serie 3 Touring).

Eso sí, Espadas señala que fue adquirido de segunda mano, que está matriculado en el año 2002 (por lo tanto, tiene cerca de 20 años) y que actualmente no tiene valor económico. Se trata de un tipo de coche que por su antigüedad (es unos 6 años más ‘viejo’ que la media de los coches que circulan por España) tendría dificultades para desplazarse por las ciudades que están obligadas a tener Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como Sevilla desde 2023.

Este BMW podría ser un Serie 3 de cuarta generación, conocido como E46, que estuvo a la venta entre los años 98 y 2007.

Juan Marín tiene un BMW X6 a su nombre.

El BMW X6 de Juan Marín

Continuando con el candidato de Ciudadanos, también por la circunscripción de Sevilla, Juan Antonio Marín Lozano, comprobamos que cuenta como vehículo a su nombre un BMW X6. El BMW X6 es un SUV de gran tamaño que destaca por su línea coupé.

En este sentido, si bien Juan Antonio Marín no especifica de qué año es o que motor tiene, sí añade que tiene un valor de 22.000 euros. De confirmarse este valor, estaríamos hablando de un vehículo de aproximadamente de unos 10 o 12 años de antigüedad.

Se trataría, por tanto, de la primera generación del BMW X6, un coche que fue lanzado en 2009 y que sorprendió al mercado porque con él la marca bávara demostró que los SUV de grandes dimensiones también pueden ser deportivos. Hoy, un BMW X6, completamente nuevo parte de los 86.900 euros.

Teresa Rodríguez no tiene coche alguno a su nombre. Europa Press

Teresa Rodríguez no tiene coche a su nombre

Por su parte, la candidata Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía por la circunscripción de Málaga señala en su declaración de bienes que no cuenta con coche privado a su nombre.

Inmaculada Nieto tiene un Hyundai i30 a su nombre.

El Hyundai i30 de Inmaculada Nieto

Continuando con los coches de los candidatos, llegamos al turno de Inmaculada Nieto, la candidata al Parlamento andaluz como representante del partido Por Andalucía y en la circunscripción de Málaga.

Según la declaración de bienes de Inmaculada Nieto está a su nombre un Hyundai i30 valorado en 14.000 euros. El Hyundai i30 es un coche de tamaño medio, que se caracteriza por tener una relación competitiva entre precio, calidad y equipamiento.

Es un modelo que parte de los 21.420 euros. Por tanto, si Inmaculada Nieto señala que su precio es de 14.000 euros esto puede significar que no tiene muchos años de antigüedad.

Macarena Olona tiene un Porsche Panamera a su nombre.

El Porsche Panamera de Macarena Olona

Y llega el momento de Macarena Olona, la candidata por Vox por la circunscripción de Granada. Olona ha presentado en la declaración que tiene a su nombre un Porsche Panamera. El Porsche Panamera es un vehículo que se caracteriza por su potencia y deportividad.

Con una carrocería de berlina de tipo coupé, Olona publica en su declaración que su Porsche Panamera está valorado en 71.400 euros. Nuevo, este modelo, cuenta con un precio inicial de 115.000 euros. De ahí que podamos pensar que no al no tener una excesiva devaluación, tiene pocos años de antigüedad.

El Porsche Panamera parte de los 330 CV (hay versiones con casi 700 caballos) y destaca también por contar con variantes de combustión (gasolina) pero también con la última tecnología híbrida enchufable, que le permite circular en eléctrico algunas decenas de kilómetros.

Hasta aquí los coches de los candidatos. Una pequeña recopilación que deja como principales conclusiones que Macarena Olona tiene el mejor coche y el más caro de todos los candidatos. Y también como resumen podemos comprobar que una gran mayoría de políticos o bien no tiene coche (porque no lo necesitan ya que tienen coche oficial) o bien tienen coches a su nombre pero son muy antiguos.

