Así es el coche eléctrico de Toyota que le permitirá luchar con Volkswagen y Tesla

Toyota acaba de dar el banderazo de salida a su particular carrera por liderar también la industria del coche eléctrico en el mundo (ya lidera la etapa actual en la industria del automóvil con el motor de combustión). Teniendo en cuenta la regulación que viene (en 2030 pocas marcas quedarán en Europa solo con motores de gasolina, diésel e híbridos) y que la demanda de vehículos de cero emisiones comienza a crecer… a Toyota no le queda otra que dar el salto al eléctrico. Una electrificación, por otra parte, que supone un paso más para este fabricante que lleva ya décadas con los híbridos, que no dejan de ser coches electrificados.

Este salto, no obstante, difiere mucho de los mercados, ya que el coche eléctrico viaja a dos velocidades en Europa. Por ejemplo, el año pasado se vendieron solo 23.500 coches eléctricos en España, a diferencia de los 355.000 eléctricos de Alemania.

Ahora, por tanto, en 2022 (en mayo llegan las primeras unidades si bien para finales de año se esperan las más demandadas), llega el primer coche eléctrico de verdad, el Toyota BZ4x. Si bien Lexus (que también pertenece a Toyota) ya lanzó una versión eléctrica del Lexus UX, en realidad este Toyota es la primera gran apuesta por los eléctricos de la firma japonesa.

Y lo hará, además, en una categoría donde los coches eléctricos están teniendo más demanda. Hablamos del Tesla Model Y (similar al Tesla Model 3 pero con una carrocería de tipo SUV) y del Volkswagen ID.4.

Del Tesla Model Y no tenemos cifras, puesto que Tesla solo comunica las ventas globales junto con el Model 3, que han sido de 911.208 unidades en 2021. Y del Volkswagen ID.4 sí tenemos datos con un primer año de ventas de algo más de 120.000 unidades en 2021.

Qué precio tendrá el Toyota BZ4x

Es todavía una de las incógnitas de este modelo, si bien desde la marca ya nos han dado alguna pista. Y en este sentido, los responsables de la firma en España dicen que tendrá un precio similar al Toyota RAV4 en su versión PHEV (híbrida enchufable).

Actualmente, esta versión PHEV del RAV4 se sitúa en torno a los 52.500 euros sin descuentos, una cifra que nos puede servir como primera referencia. Este precio se correspondería con la versión inicial con tracción 4x2.

En cuanto a sus rivales, tenemos que el Tesla Model Y comienza en España en los 64.980 euros y el Volkswagen ID.4 comienza en los 46.040 euros (44.180 euros en oferta). Por tanto, podemos señalar que los 50.000 euros podrían ser una cifra razonable para el precio inicial de este coche.

Otros posibles rivales serían el Skoda Enyaq (desde 35.555 euros en oferta), el Hyundai Ioniq 5 (desde 41.770 euros en oferta) y el Kia EV6 (desde 40.687 euros en oferta).

Al precio mencionado de Toyota habría que restarle promociones, ayudas del Plan Moves (de 5.000 euros sin achatarrar y 7.000 euros enviando al desguace un vehículo viejo), pero también habría que sumar el punto de recarga que Toyota actualmente lo ofrece por unos 1.7000 euros.

Qué significan las siglas BZ4x en Toyota

Si bien el nombre de BZ4x es algo complicado de retener, desde Toyota explican el significado. Por un lado BZ es la nueva clase (en algunos momentos han llegado a decir incluso submarca) de Toyota que significa Beyond Zero (más allá de las cero emisiones). Por su parte, el 4 busca relación con el tamaño (recordamos que tiene unas dimensiones al Toyota RAV4). Y la x hace mención a su aspecto de tipo SUV o crossover y a la tracción total.

Esto, por tanto, podría hacernos pensar que habrá más modelos de Toyota BZ. Así lo ha anunciado incluso el CEO del grupo, Akio Toyoda, señalando que contará con 30 modelos eléctricos para 2030. Por tanto, este será el primero de muchos otros BZ de Toyota.

Una estrategia que, por otra parte, no difiere mucho de la de otras marcas como Volkswagen con la gama ID (ID.3, ID.4, ID.5…).

Romper los prejuicios de los eléctricos

Otro aspecto interesante de este coche es que con él Toyota espera romper los prejuicios que tienen los usuarios con los coches eléctricos. Y en este sentido, uno de los más importantes es cómo soportará la batería el uso prolongado del vehículo.

Por ello desde Toyota señalan que las baterías mantendrán hasta el 70% de su capacidad transcurridos 10 años desde su compra o con un millón de kilómetros. Para ello, eso sí, será necesario que "el cliente lleve su vehículo a un centro de servicio Toyota autorizado para una revisión anual".

Un coche eléctrico realista

Continuando con las características de este modelo, desde Toyota señalan que se trata de un coche eléctrico bastante realista. Por ello, no anuncian unas potencias y autonomías descomunales, sino de cifras bastante 'normales'.

En este sentido, el Toyota BZ4x contará con una primera versión de 150 kW de potencia (204 CV) y una variante más potente (con dos motores de 80 kW – 160 kW en total -218 CV-). La primera de ellas tendrá tracción 4x2 y la segunda variante dispondrá de tracción 4x4.

La tracción total desarrollada junto a Subaru

En este sentido, desde Toyota señalan que el sistema de tracción total lo han desarrollado junto con Subaru (ellos ponen a la venta el Subaru Solterra que es similar al Toyota BZ4x). Y también nos adelantan que este eléctrico podrá superar terrenos muy complicados. Hablamos de zonas embarradas o nevadas, que es done esta tracción 4x4 desarrollada junto a Subaru sobresale en especial manera. Para ello desde Toyota dicen que a acaba rueda se le da el par necesario: "como si fuera un vehículo oruga" afirman.

Autonomía de 450 kilómetros

En relación con la autonomía, desde Toyota señalan que la batería de 71 kWh de capacidad la realizan desde Prime Planet Energy. Se trata de una 'joint venture' creada en 2020 entre Toyota y Panasonic (Toyota tiene un 51% y Panasonic el 41%).

Esta batería en versiones eco además podrá ofrecer una autonomía incluso mayor alcanzando así los 500 kilómetros. Un Skoda Enyaq, por ejemplo, con 77 kWh de capacidad de batería y un motor de 204 CV ronda los 534 kilómetros de autonomía.

Otros detalles de la misma son el hecho de que admita cargas rápidas de hasta 150 kW con el conector de carga continua mayoritario en Europa CCS 2. En cargas en corriente alterna podrá cargar hasta 11 kW con un cargador trifásico de a bordo (las versiones con 11 kW) llegarán un poco más tarde, en torno a final de año.

Tamaño del RAV4

En cuanto a las dimensiones, el Toyota bZ4X es un SUV eléctrico del tamaño de un Toyota RAV4 aproximadamente (es un poco más bajo y ancho). Mide unos 4,60 metros de largo, lo que le enmarca dentro de los SUV-D. Si bien un Toyota RAV4 es más SUV y este modelo es más de tipo crossover.

A ello se suma un habitáculo enorme gracias a la gran batalla (2,9 ,metros). Su capacidad del maletero es de 452 litros.

Asimismo, señalamos que está basado en la plataforma e-TNGA, destinada a coches eléctricos puros. Una plataforma modular de la que podrán salir otros modelos como un SUV mediano, un SUV grande y una berlina de tamaño medio (¿rival del Tesla Model 3?).

En relación a las prestaciones, la versión de 150 kW (204 CV) le permite alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Además, su velocidad máxima es de 160 km/h. Y la variante 4x4 con 217 CV de potencia y que acelera en menos tiempo (7,7 segundos).

Panel solar

Otro aspecto interesante es que podrá contar con un panel solar opcional que "capta la energía solar y genera electricidad para cargar la batería". Eso sí, con capacidades pequeñas las que genera. Según Toyota calcula que puede acumular suficiente energía a lo largo de un año como para circular 1.800 kilómetros.

Estaríamos hablando por tanto de unos 5 kilómetros diarios, aproximadamente. Si hacemos el cálculo en electricidad, con un consumo de unos 18 kWh cada 100 kilómetros, podríamos decir que estamos ante 1 kWh de generación de electricidad al día.

Desde Toyota señalan, además, que cuentan con soluciones interesantes para el mantenimiento de la autonomía. En este sentido, este SUV eléctrico utiliza una "bomba térmica que extrae calor del aire exterior para calentar el vehículo, que es más eficiente y consume menos energía que los sistemas estándar de aire acondicionado".

