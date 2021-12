Así es como las 'mafias' trucan los kilómetros de los coches de segunda mano

Esta semana hemos conocido, por medio de la Guardia Civil, cómo un grupo organizado se encargaba de manipular los cuentakilómetros de numerosos coches para después venderlos más caros con un menor kilometraje. Además, en esta ocasión, sorprende la complejidad del operativo puesto que estaban implicadas empresas de compraventa e incluso talleres.

Todo comenzó hace ya un par de años, en 2019, cuando la Guardia Civil conoció que una empresa que se dedicaba a la compraventa de vehículos en Navarra manipulaba los odómetros.

Así que dicho y hecho, se pusieron a investigar y descubrieron que el entramado consistía en comprar vehículos a empresas de alquiler de coches de renting. Recordamos en este sentido, que las empresas de renting lo que hacen es que compran los coches, los ofrecen como servicios de alquiler a largo plazo y luego cuando el vehículo vuelve los venden por su valor residual.

Pues bien, lo que hacía esta empresa de compraventa de coches de segunda mano era comprar los coches a empresas de renting siempre y cuando no habían pasado todavía la ITV. El motivo de realizar esto es porque hasta que no pasa por la ITV la primera vez, que ocurre a los cuatro años, el kilometraje del vehículo no queda registrado.

Una vez que la empresa de compraventa adquiría los vehículos a la empresa de renting lo que hacían era reducir el número de kilómetros del vehículo. Para realizar esta operación en los coches nuevos basta con conectarse por el puerto OBD del vehículo, acceder a la centralita y modificar los kilómetros para que el coche parezca más nuevo.

A los coches actuales se puede manipular el kilometraje por el puerto OBD.

Tras reducir el kilometraje lo que hacía esta empresa era dirigirse a la ITV para pasar la primera verificación y que así quedase registrado un menor número de kilómetros en cada uno de los coches. De esta manera, 'oficializaban' el número de kilómetros actualizados. Una operación que, según la Guardia Civil, había sido de unos cuatro millones de kilómetros menos en todos los vehículos.

Fruto de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, este operativo que ha sido bautizado como Txozna ha permitido detener a un total de ocho personas, a las que se les imputa los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Estas ocho personas, además, eran profesionales de la compra y venta de vehículos de segunda mano, una faceta que era aprovechada para dar más confianza y conocimiento a las personas engañadas.

En esta operación descubrieron también que estaban implicados cuatro talleres de Navarra que eran parte del entramado en la rebaja de kilómetros. En total fueron 81 vehículos los que habían realizado en ellos modificaciones, unos coches que después se habían vendido online en 12 provincias diferentes.

Precisamente la complejidad de este operativo hizo que la operación se desarrollara por el Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, con la colaboración de sus homónimos en Madrid, Valencia, Albacete, Cádiz y Coruña, así como con la colaboración las Unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, Girona, Tarragona, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

Con la operativa de 81 vehículos esta organización habría obtenido un beneficio económico de aproximadamente 147.000 euros según señala la Guardia Civil en un comunicado.

Este grupo operava manipulando el cuentakilómetros antes de que pasara la ITV.

Las ITV registran el kilometraje

Desde el año 2018, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) tienen la obligación de trabajar con los dispositivos de lectura OBD para comprobar el funcionamiento de los diferentes sistemas de control.

La lectura del puerto OBD es un protocolo que se aplica a todos los coches fabricados a partir de 2006 (vehículos ligeros Euro 5 y Euro 6 y vehículos pesados Euro VI). A través del OBD se comprueba que el sistema de control de emisiones que incorporan los vehículos no presenta errores ni averías. También se examina que no ha sido manipulado ni presenta desconexiones o desmontajes fraudulentos.

Además, también con el OBD las ITV pueden inspeccionar los sistemas de seguridad activa y pasiva controlados electrónicamente. A través del OBD se pueden comprobar sistemas tales como el control de estabilidad, el antibloqueo de frenos, los airbags, el sistema de alumbrado y señalización, los pretensores de los cinturones de seguridad, el kilometraje…

