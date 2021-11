Alejandro Mesonero-Romanos: "un Alfa Romeo es una obra de arte; como la Mona Lisa de Leonardo"

Que un español como Alejandro Mesonero-Romanos esté en la cúspide del diseño de automóviles en es algo que nos tiene que enorgullecer. Este madrileño de 53 años es, desde hace unos meses, el nuevo responsable de diseño de Alfa Romeo.

Tras su paso por Seat, Renault, Cupra y Dacia, Mesonero-Romanos se pone al frente del diseño de una de las marcas más admiradas por las líneas de sus coches.

Por esta compañía han pasado grandes de la industria del automóvil: Giugiaro, Bertone, Walter de'Silva, Enzo Ferrari, Frank Stephenson.

La cita con Alejandro es en el Museo Histórico de Alfa Romeo, muy cerca de Arese, a unos 30 kilómetros al noroeste de Milán, Italia.

Allí nos recibe este directivo a un grupo de periodistas españoles, entre ellos EL ESPAÑOL, para hablar de su nueva etapa. Una conversación que por su interés reproducimos a continuación en formato de entrevista…

¿Cómo fue su incorporación a Alfa Romeo como director de diseño?

Fue este verano cuando recibí la llamada para dirigir el diseño en Alfa Romeo. Llevaba muy poco tiempo trabajando en Dacia junto a Luca de Meo.

Y a pesar de que el proyecto de Luca de Meo con Dacia es muy bonito, acepté la propuesta de Alfa Romeo. En el Grupo Stellantis querían que diseñara los futuros 'Alfa'.

Decirle a Luca de Meo que dejaba Dacia fue difícil, pero lo entendió perfectamente. Tengo una relación de amistad con él

¿Cómo se tomó su adiós Luca de Meo?

Decírselo a Luca de Meo fue difícil, pero lo entendió perfectamente. Tengo una relación especial con Luca… incluso de amistad.

¿Por qué no siguió en Dacia y sí apostó por Alfa Romeo?

El proyecto de Dacia era muy interesante y seguro que tendrá mucho éxito. Tienen una visión moderna del coche como un vehículo a buen precio para clientes jóvenes, quieren darle una vuelta a la marca.

Eso me sedujo, en un principio, sobre todo sabiendo cómo es Luca de Meo. Pero… ¿cuántas veces puedes recibir una oferta para venir a Alfa Romeo como diseñador? Cuando te llama Alfa Romeo un diseñador no le puede decir que no.

¿Cuál ha sido su trabajo desde entonces?

Llegué a Italia en julio y desde entonces ha sido muy intenso porque no hemos dejado de trabajar un solo día… de día y de noche. Estamos desarrollando la estrategia de diseño de Alfa Romeo y su ADN. Y lo hacemos junto a Jean-Philippe Imparato, el CEO de Alfa Romeo.

¿En cuántos coches está trabajando?

Hemos empezado directamente con tres proyectos. Y tenemos otros tres previstos que vendrán más tarde. Tenemos un lanzamiento por año desde el próximo año y hasta el 2026. Es un plan diseñado hasta 2030.

¿Podremos ver algunos rasgos de la nueva estrategia de diseño en el Tonale?

El Alfa Romeo Tonale tendría que haber salido ahora. Sin embargo, como sabéis, Jean-Philippe Imparato, con muy buen criterio ha decidido retrasar su salida.

¿Los motivos? El primero, que tenga la máxima calidad, porque es uno de los objetivos que tenemos en Alfa, una muy alta calidad. Pero también para mejorar las prestaciones en eléctrico. Por lo tanto, el coche saldrá en junio de 2022.

¿Entonces los resultados de su trabajo cuándo los veremos?

Aunque algo veremos antes de 2024, para lo que estamos trabajando día y noche ya es para 2024. Será el primer Alfa Romeo de la nueva era. Estamos actualmente trabajando para los coches de 2024, 2025 y 2026. Y más adelante empezaremos con los que van hasta 2030.

¿Algún coche retro?

No, Alfa Romeo no hará coches retro. No es nuestra intención. Solo miramos al futuro, que es donde vamos a vivir.

¿Cuándo llegará el primer eléctrico de Alfa Romeo?

El primer eléctrico de Alfa Romeo llegará en 2024 y en el 2027 toda la gama será de coches eléctricos puros.

¿Se ha traído a alguien al equipo?

Sí hemos reforzando el equipo. Es cierto que el equipo que había funcionaba bien pero había que aumentar el número de personas y algunos procesos de diseño. Somos alrededor de 50 personas en el equipo y he fichado a dos españoles.

¿En qué va a cambiar la marca?

El principal cambio no soy. El verdadero cambio es la llegada del Grupo Stellantis. Este grupo está apostando muy fuerte por las marcas italianas Lancia, Maserati, Fiat y Alfa Romeo.

Son marcas que no contaban con muchos proyectos hasta ahora, y con la llegada de Stellantis se va a invertir mucho (30.000 millones), con una estrategia de aquí a 2030, centrados en la electrificación y con muchos proyectos.

¿Qué le falta actualmente a Alfa Romeo?

En este tiempo he conducido el Stelvio y el Giulia y son dos coches estupendos, me han sorprendido de forma agradable. El chasis es espectacular. Pero en mi opinión a los nuevos coches de Alfa Romeo vamos a darle más carácter, dotarles de un espíritu que empiece en el frontal, en la mirada, en las proporciones…

¿Los nuevos Alfa tendrán un diseño más emocional todavía?

Sí, los nuevos Alfa Romeo tendrán un diseño más poderoso, simplemente porque es Alfa Romeo. Solo hay que conocer los coches que ha hecho esta marca en el pasado para comprenderlo. Ahora lo que buscamos es coger elementos interesantes de la historia de Alfa Romeo y ver cómo podemos proyectarlos en los nuevos coches.

¿Tienen relación entre los diferentes diseñadores del Grupo Stellantis?

Sí, hemos traído aquí a diseñadores de otras marcas del grupo y también hemos ido diseñadores de Alfa Romeo a otras marcas. No trabajamos, por tanto, en cajas cerradas. Hay intercambio. Además, mantenemos la independencia de cada marca en lo que a estilo se refiere. Cada marca tiene su ADN, su historia, sus clientes…

¿Cómo se diferenciará Alfa Romeo de otras marcas como Lancia?

Alfa Romeo es una marca que tiene el deporte del motor muy arraigado en nuestra cultura, en nuestros proyectos. Por ello, los coches de Alfa Romeo serán premium y deportivos, al 100%.

¿La electrificación qué supone para el diseño?

Cambia la arquitectura del vehículo. Al final, como no hay muchos sitios donde poner las baterías, todos hacemos lo mismo… Las ponemos lo más bajo posible y entre los ejes, para bajar el centro de gravedad…

No hay más lugares. Y esto claro hace que los coches sean más altos. También al tener una distancia entre ejes larga y menos espacio en el motor, hace que los voladizos sean más cortos. También añadimos los diseñadores ruedas más grandes para compensar el diseño desde un punto de vista lateral.

¿Y qué es lo más difícil?

Pues encontrar el compromiso entre la altura de las baterías, la habitabilidad interna, la aerodinámica, el consumo… Ahora tenemos un reto importante que es la autonomía. Los clientes ahora uno de los aspectos que más valorarán en un coche será la autonomía.

¿Por qué es tan importante el diseño en un coche?

Un coche, independientemente de la tecnología, seguirá siendo un objeto pasional. El diseño siempre será importante, es la capacidad de emocionarnos. Incluso si hablamos del interior, será una prolongación de nosotros mismos.

Una continuación de nuestro hábitat. Los coches, sobre todo los de Alfa Romeo, son esculturas en movimiento. Son obras de arte. Cualquiera de estos coches se podría comparar con la Mona Lisa en belleza de Leonardo.

¿Y un coche eléctrico tiene que tener un diseño diferente?

Es cierto que un coche eléctrico tiene una arquitectura diferente. Pero no es mi filosofía que los eléctricos tengan un diseño específico por ser eléctricos. Además, en un futuro todos los coches serán eléctricos…

¿Entonces qué es que más influye a la hora del diseño?

Pues, principalmente es la aerodinámica lo que más va a influir en los próximos años. Y en este sentido, Alfa Romeo tiene una historia maravillosa con la aerodinámica.

Alfa Romeo ha desarrollado muchos de competición donde la aerodinámica es fundamental. Tenemos elementos históricos que vamos a explotar…

¿Alfa Romeo solo hará SUV?

No, Alfa Romeo no solo hará SUV.

¿Los coches de ahora tienen menos personalidad que los de antes?

Lo que sí que es cierto. Esto es como para hacer casi una tesis está esto. Pero si tiende a unificar porque. Porque hay limitaciones de tecnología, fabricación, tecnología de costes, el gusto… Esto último, es clave puesto que quién se sale un poco del gusto, el mercado le penaliza.

¿Por qué es bueno compartir las plataformas? ¿No es una limitación?

Hay que tener en cuenta que si solo una marca tuviera que hacer una inversión para una plataforma que solo sirviera para 60.000 coches, un modelo nuevo en lugar de 30.000 euros, costaría 80.000.

Por ello, el hecho de convertir las plataformas nos ayuda a mantener los costes a un nivel razonable. Y también nos permite seguir invirtiendo en valor humano, en materiales, diferenciación en diseño… Compartir plataformas… no es ningún inconveniente.

¿Dónde hay más limitaciones?

Tenemos más limitaciones en las regulaciones. Por ejemplo, las pruebas de atropello a peatones determinan elementos como la altura de muchos elementos. Son los legisladores los que limitan mucho el diseño.

¿Cómo se puede compatibilizar diseño, electrificación y deportividad?

El reto más grande que tenemos es el de construir coches ligeros. El peso es la batalla más grande que tenemos. Por ello, en Alfa Romeo vamos a trabajar en el concepto de ‘eléctrico ligero’. Queremos que el coche sea lo más ligero y ágil posible. Un Alfa Romeo es un coche divertido de conducir y lo seguirá siendo. Y respecto al diseño, también queremos que sea visualmente ligero.

¿Podría Alfa Romeo hacer un descapotable eléctrico?

No hay nada definido. Pero es un sueño que tenemos. Y lo tengo en la cabeza. Pero antes hay que hacer muchos coches.

¿Qué le parece que Cupra con el Formentor esté teniendo tanto éxito y usted ya no esté en la compañía?

Pues la verdad es que estoy contentísimo de que el Cupra Formentor y otros coches en los que hemos trabajado funcionen. Al final he pasado allí casi 11 años … Me alegro mucho por ello. Estoy todavía en contacto con compañeros de Seat y Cupra. Y me alegro mucho de que eligieran a Jorge Díez, el responsable de Diseño de Seat actual, porque es un gran amigo.

¿Tienes libertad total en materia de diseño?

Sí, tengo que que decir que llevo 26 años de carrera en el mundo del diseño del automóvil y ahora es cuando tengo más libertad, me han dado confianza total. Por el momento en los lanzamientos planificados y garantizados que son los cuatro coches mencionados hasta 2026. Ahora esta llegada a Italia y Alfa Romeo es el momento ideal porque llega con el apoyo del Grupo Stellantis y con las inversiones necesarias para lanzar modelos.

¿Quién supervisa el diseño, Tavares o Imparato?

Tego una comunicación diaria con Imparato, nuestras oficias están separadas por una puerta. Y en el día a día no tengo que hacer grandes presentaciones para tratar todos los temas. Y se habla de todo con libertad. Además, somos un equipo pequeño, muy ágil, muy potente y directo.

¿Cuánto tiempo se tarda en diseñar un coche?

Cada vez vamos más rápido. Podríamos decir que actualmente estamos tardando en menos de un año desde que se empieza de cero y hasta que se aprueba el diseño definitivo.

¿Qué diseñados han aprobado recientemente?

Pues por ejemplo, la semana pasada tuvimos una competición de diseño para un coche de 2025. Una competición se empieza con diez diseños que pasan una primera prueba, para después quedarnos con cuatro y al final seleccionar solo uno.

¿Cómo está formado el equipo? ¿Por qué hay varios diseñadores? ¿No valdría con solo uno?

Pues por ejemplo solo en exteriores tenemos cerca de 10 diseñadores. Y todos trabajan como mínimo en dos proyectos. El hecho de contar con varios diseñadores da una riqueza creativa. Si tienes varios diseñadores recibes varias respuestas a una misma pregunta.

Y cada uno con sus sensibilidades, con su manera de hacer, con sus gustos… Esta es la sensibilidad que necesitamos para poder jugar con la creatividad. Si tuviéramos solo un diseñador solo podríamos ofrecer un diseño de un coche y te la juegas todo a una idea…. Y puede que no sea la buena.

¿Cuál es el papel de un director de diseño?

Mi principal función con los diseñadores es inspirarles y guiarles un poco en la creatividad, en la solución de muchos desafíos y en trasladar la visión que tengo de la marca. Pero luego, los procesos están estructurados. Se hacen competiciones entre diferentes diseños para quedarnos solo con un diseño que es el coche que va a producción.

