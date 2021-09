Carlos Sainz: "paciencia con el coche eléctrico, no hay que demonizar el motor de combustión"

Se puede decir más alto pero no más claro. Sobre todo si es una voz tan contundente como la de Carlos Sainz, uno de los deportistas del motor más laureados en España. Hablamos de las declaraciones realizadas por el piloto madrileño esta semana en Madrid durante la presentación de su nuevo coche en el próximo Dakar, el Audi RS Q E-Tron.

"Es un error demonizar los coches de combustión. Yo por mi parte no lo haré, porque donde esté un buen deportivo con motor de explosión… ", señalaba Carlos Sainz.

"Por ello les digo a los políticos y también a algunos países que hay que tener más paciencia hacia la transición al coche eléctrico. No se puede poner al límite a las marcas que han tenido que correr más en esta transición y lanzar esos mensajes a futuros compradores porque es muy pronto y no podemos olvidarnos tan pronto de lo que ha supuesto el mundo del motor", decía.

Lo cierto es que Carlos Sainz sorprendía con estas declaraciones sobre todo porque este año Sainz busca competir (y ganar) el Dakar con un coche electrificado. Hablamos del nuevo prototipo de Audi RS Q E-Tron del que su puesta de largo ha sido esta semana en un concesionario de la marca de los cuatro aros al norte de la capital.

Con este RS Q E-Tron Audi busca seguir los pasos dados y crecer en el mundo de la competición con vehículos electrificados. Recordamos en este sentido que ya ganó las 24 Horas de Le Mans con el Audi R 18 e-tron quattro hasta en tres ocasiones (2012, 2013 y 2014) y que también desde 2014 participa en la Fórmula E. Sin embargo, ahora la expectación ha subido muchos enteros con el fichaje de Carlos Sainz y Lucas Cruz para ganar el próximo Dakar con este prototipo de coche todoterreno del que a continuación intentaremos explicar cómo funciona.

¿Ganar con un eléctrico? "Están locos"

Esto fue lo primero que se le pasó a Carlos Sainz por la cabeza cuando le dijeron desde Audi que querían ganar el Dakar con un coche eléctrico. Así lo relataba el piloto madrileño durante su presentación: "Intentar ganar el Dakar con un eléctrico es un poco de locos, es un reto muy ambicioso", comentaba. "No solo es difícil para Audi y los ingenieros, sino también para los pilotos", decía.

"Pero si hay una marca con tradición es Audi, que ha sido pionera. Todavía recuerdo cuando era un chaval y veía el Audi quattro con cuatro ruedas motrices", afirmaba. "Es un proyecto con mucha responsabilidad", señalaba.

Una responsabilidad, no obstante, que se va digiriendo una vez que Sainz se sube al vehículo y pisa el acelerador: "la primera sensación es que el coche corre y también que no tienes que preocuparte por soltar el embrague o por cambiar de marcha… con él aceleras y sale disparado", afirmaba Sainz.

"Este coche es un cuatro ruedas motrices, sin embargo se diferencia de otros 4x4 porque no hay conexión entre las ruedas", comentaba. "En un cuatro ruedas motrices hay un elemento clave que es un diferencial, que trabaja para que giren las ruedas a la misma velocidad", comentaba. "Y aquí en este coche no es así, es un diferencial virtual. Es una tecnología nueva porque las ruedas de delante no tienen conexión con las de detrás y, sin embargo, tienen que girar a la vez. Es algo que se gestiona con 'software'", afirmaba.

Potencia inmediata

En cuanto a más diferencias que encontraba Carlos Sainz de este nuevo coche eléctrico con uno de combustión es el par y la potencia… Según el piloto madrileño "el par y la potencia don inmediatos. Desde el primer momento tienes la sensación de que corre, de que sales disparado y, además, no tienes que preocuparte por soltar el embrague ni por cambiar de marcha. Además se puede utilizar el freno del motor eléctrico y esto es un descubrimiento para mí", comentaba Sainz. "Hay que tener en cuenta que podemos tener hasta 600 CV de potencia de los antiguos caballos", señala.

En este sentido, conviene señalar que este coche de competición de Carlos Sainz no es un eléctrico puro. En realidad sería más bien un coche de autonomía extendida, puesto que cuentan con un motor de cuatro cilindros, turbo que gira a 4.000 vueltas y que hace de generador para recargar las baterías, que a su vez hacen girar a los dos motores, cada uno de ellos en las ruedas", comenta.

Más de dos toneladas de peso

"Mi principal preocupación es que el coche no se rompa. Además, hacer 400 kilómetros con un coche que pesa 2,1 toneladas, son palabras mayores", afirma Sainz. "El Dakar es un reto que siempre es difícil, así que con un eléctrico todavía más. Como contrapartida como las baterías son grandes y pesadas y en el algunos momentos en el Dakar hay cierta probabilidad de volcar, con este eléctrico las probabilidades de volcar son menores porque el centro de gravedad va más bajo", comenta. Este elevado peso, además de las baterías también viene determinado por el gran depósito de combustible que podría rondar los 250 litros, según estima el piloto. "Todavía no tenemos muy claros los consumos, pero está claro que hay que tener autonomía para las etapas de 600 kilómetros", afirma.

En este sentido, Sainz comentaba que "en dunas es el coche más competitivo que he tenido por lo que si existe mucha duna en este Dakar confiamos que vamos a tener un buen arma, ci bien también hay que reconocer que no hemos competido con este coche todavía contra nadie y no sabemos cómo irán el resto", afirmaba.

En relación con la velocidad máxima, Sainz señala que no hay problema por el hecho de ser un eléctrico. Recuerda en este sentido que hay una velocidad máxima de 180 km/h, si bien en el Dakar se está estudiando la posibilidad de reducir la velocidad a 170 km/h.

Una presentación que también nos sirvió para comprobar en primera persona lo difícil que era entrar y salir del vehículo, con unas puertas en formas de alas de gaviota. "Sí, entrar y salir es difícil por las puertas y las barras de protección. En este sentido tenemos un sistema que si volcamos y no podemos abrir las puertas, tenemos unos anclajes para que estas se caigan y poder salir rápido", señalaba.

Por último, cerró la presentación algunas anécdotas contadas por Sainz. Una de ellas por ejemplo que sí llevan aire acondicionado dentro del coche debido a las altas temperaturas. Y la otra que en este coche es la vez que más cerca ha estado de su copiloto, en este caso Lucas Cruz. "Estamos pegados y tenemos poco espacio entre nosotros", comentaba con una sonrisa.

