Vuelve Lancia: llega en 2024 apostando por el diseño, la electrificación y las ventas por internet

Hoy hemos conocido un poco más sobre los planes que tiene el Grupo Stellantis (Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel y DS) con Lancia. En concreto ha sido el nuevo CEO de esta firma, Luca Napolitano, quién ha comunicado en un encuentro con los medios de comunicación españoles, entre los que estaba EL ESPAÑOL, cómo será esta nueva Lancia.

Un renacimiento que ya ha empezado y que comenzará a dar sus frutos en el año 2024 con la llegada del primer modelo, según Napolitano. "El primer modelo llegará en los próximos dos años o dos años y medio. Será en 2024 cuando se lance al mercado", afirma este directivo.

Un Napolitano que también reconocía que a él le gustaría que volviera a llamarse Ypsilon, si bien "todavía no está confirmado el nombre". "Tenemos una historia de nombres que es una maravilla y vamos a defenderla, nosotros no ponemos números a nuestros coches", afirmaba Napolitano.

En cuanto al tipo de modelo que será el primer Lancia que también veremos en España será un coche de un enfoque urbano, basado en la plataforma pequeña del Grupo Stellantis (la CMP) y que también "contará con una versión 100% eléctrica", comenta Napolitano.

"Aunque empezaremos con el segmento B en 2024 (Lancia es líder de este segmento en Italia), queremos una gama más amplia, una gama más europea", afirmaba este directivo en relación a otros lanzamientos de Lancia.

"Posteriormente vendrán otros dos modelos pero no podemos enmarcarlos dentro de una categoría de tipo SUV, crossover o berlina", afirmaba. "En este sentido, continuaremos con los segmentos donde Lancia ha sido fuerte históricamente, categorías donde teníamos el Delta y modelos de gran tamaño como el Thema".

"Todo ello con la intención, además, de que Lancia entre los años 2027 y 2029 Lancia sea una marca que solo venda coches eléctricos", comentaba Napolitana.

El Lancia Delta fue uno de los grandes modelos de la marca.

Cómo convencer a los europeos

En cuanto a cómo convencer a los europeos que no conocen esta marca Napolitano señala que tiene un plan trazado.

"En la nueva Lancia será clave el estilo y el diseño. Para ello contamos con Jean-Pierre Ploué, que es el responsable de Diseño de Lancia y también del jefe de Diseño de todo el Grupo Stellantis", comenta. "Ploué está trabajando desde Turín, en el centro de diseño y reporta también al CEO de Stellantis, Carlos Tavares", señala Napolitano.

A ello se suma que Lancia es una marca con una gran tradición. Además, de sus 115 años de historia, Lancia se caracteriza por haber apostado siempre por la "innovación y la tecnología, además del diseño y las competiciones en los rallys", afirmaba Napolitano.

"Somos una marca progresista y clásica al mismo tiempo. Tenemos que buscar la credibilidad de los clientes y enfocarnos hacia usuarios que quieran liderar el cambio, personas que vivan en las ciudades y que estén preocupados por su futuro y el futuro que le dejarán a sus hijos, queriendo así demostrar un cuidad por el medio ambiente".

Otro vehículo icónico: el Lancia Stratos Zero de la década de los 70.

Defensa del plan ante Tavares

Otro aspecto interesante es cómo se produjo este renacimiento de Lancia. Según Napolitano, Carlos Tavares "dio la oportunidad a todas las marcas para que presentásemos un plan. Y Lancia lo hizo, presentó un plan a 10 años que ha sido aprobado por Stellantis y ahora hay que ejecutarlo. Vamos a demostrar que somos serios, que tenemos un plan de futuro y que seremos una marca creíble y respetable", comenta este directivo.

"Stellantis quería reforzar sus marcas premium y por ello ha apostado fuerte por DS, por Alfa Romeo y ahora también por Lancia. Somos las tres marcas premium del grupo y ahora lo que tenemos que buscar es la diferenciación, aprovecharnos de las sinergias pero ofrecer productos diferenciados", comenta Napolitano.

A ello hay que sumar una revisión del modelo de distribución. "No queremos muchos concesionarios, no hace falta una capilaridad grande y tampoco necesitamos muchos metros cuadrados", afirma. "Tenemos que estar, eso sí, en los sitios correctos de las grandes ciudades europeas y pedimos espacios de calidad, premium, para mostrar nuestro producto de excelencia italiano y el estilo de vida italiano", comenta.

Luca Napolitano, CEO de Lancia.

"Además, apostaremos por la venta online de forma masiva. No va a reemplazar a los concesionarios, pero no podemos olvidarnos de ella", afirma. "Nuestros clientes serán online, es un tren que hay que seguir", afirma. "No nos imaginamos en 2028 que los usuarios sigan negociando los precios con los vendedores", señala.

"Además, no buscamos enfrentarnos con los premium alemanes, no es una declaración de guerra; nosotros tenemos planes muy claros, pero también somos humildes", comenta.

"Vamos a desarrollar productos con un gran diseño italiano y que complementará a las otras marcas premium del grupo. En este sentido, Lancia y DS son marcas elegantes y Alfa Romeo y Lancia son italianas… hay cosas que unen en las tres pero cada una tiene su personalidad… Es como hablar de Armani y Dolce Gabbanao bien de Armani y Dior, que son elegancias muy diferentes. Nuestra diferenciación será fundamental", afirma Napolitano.

Sigue los temas que te interesan