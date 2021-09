Este pequeño SUV anticipa el futuro coche eléctrico que Volkswagen podría fabricar en España

Volkswagen ha dado a conocer el que será el próximo coche eléctrico que con toda probabilidad se fabricará en España a partir de 2025. Por el momento es un prototipo pero ya anticipa algunas características que conviene tener en cuenta.

Comenzando por el nombre, por el momento se ha dado a conocer, en esta versión de prototipo, como Volkswagen ID. Life.

Sin embargo, Volkswagen ya tiene registrados los nombres de Volkswagen ID.1 y Volkswagen ID.2.

Por este motivo, este coche podría finalmente ponerse a la venta con algunos de los nombres mencionados anteriormente.

En este sentido, desde Volkswagen señalan que será el primer miembro de la familia ID, así que podría ser el ID.1 el modelo al que hace referencia este prototipo, si bien esta aproximación está todavía por confirmar.

Precio: desde 20.000 euros

En cuanto al precio, desde la marca alemana señalan que tendría un abanico de precios de entre 20.000 y 25.000 euros. Una cifra que podría luego ser inferior con posibles descuentos por financiación o por los diferentes planes de ayuda al automóvil que existen en la actualidad y que, al menos se mantendrán hasta 2025.

Otro aspecto que es interesante son las dimensiones del vehículo. En concreto, estamos hablando de un coche con unas medidas de 4,09 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,59 metros de alto. Su batalla es de 2,65 metros. Otro aspecto interesante de este modelo es la altura libre al suelo que es de 19 centímetros en el prototipo.

Se trata de unas dimensiones, similares a las de un Seat Arona o un Volkswagen T-Cross. Respecto a estos dos modelos, este Volkswagen ID. Life es un poco más largo (en torno a 6 centímetros), un poco más ancho (unos 6 centímetros) y también más alto (unos 4 centímetros). A ello se suma que la distancia entre ejes es también mayor (unos 9 centímetros más).

También continuando con otros elementos como el maletero, vemos que este prototipo dispone de 225 litros, una cifra que se puede aumentar con 108 litros adicionales debajo del fondo del mismo.

Con estas dimensiones, este nuevo coche eléctrico de Volkswagen sería un SUV o crossover de enfoque urbano. Un tipo de coche que entraría a competir con modelos como por ejemplo los actuales:

Peugeot e-2008

Hyundai Kona

Opel Mokka-e

Kia e-Niro

DS 3 Crossback e-Tense

Plataforma y motores

En relación con la plataforma, este modelo está desarrollado sobre la plataforma de eléctricos del grupo Volkswagen, una estructura conocida como MEB, si bien en una versión de acceso de entrada a la gama. Esta plataforma conocida como MEB Eco por Volkswagen permite. Según la marca, que el interior del vehículo se aproveche muy bien.

Además, admite una batería con una capacidad de 57 kWh. Esta batería es la que alimenta el motor eléctrico de 234 CV (172 kW) consiguiendo una autonomía de 400 kilómetros. En cuanto a las prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y logra una velocidad máxima de 180 km/h.

Asimismo, otro aspecto curioso de este modelo es que tiene un sistema de tracción delantera.

Si bien la mayoría de los coches eléctricos del Grupo Volkswagen tenían tracción trasera o propulsión en este caso es lo contrario, pasa a tener tracción delantera.

También otra cuestión importante es que este eléctrico se puede cargar de forma rápida con corriente continua, consiguiendo autonomías de más de 160 kilómetros en un tiempo de alrededor de 10 minutos.

Asimismo es resaltable el hecho de que puede contar con carga bidireccional. Esto permite que no solo el coche cargue de la red. También que pueda devolver energía al sistema: a la casa (vehicle to home) o a la red (vehicle to grid).

Tecnología

Algunos aspectos tecnológicos interesantes que incorpora este prototipo, si bien no quiere decir que los incorpore de serie, ahora bien sí es un indicativo de que en un futuro sí los pueda llevar.

Hablamos de elementos como un acceso al vehículo que se realiza con cámara y con un software de reconocimiento facial.

También el interior del vehículo puede cambiar puesto que puede transformarse en una sala de cine o bien en una sala de juegos. Otro aspecto interesante es que el coche admite que otros dispositivos se puedan conectar al vehículo por medio de una toma de conexión de 230 voltios.

Entre otros aspectos interesantes (si bien esto es probable que no lo veamos en un vehículo de serie) es un capó delantero y un techo desarrollado con botellas de PET recicladas. Además, otros elementos como los neumáticos se producen completamente de forma sostenible.

