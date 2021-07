Estos coches eléctricos ya se fabrican en España… y con mucho éxito

En los últimos meses mucho se está hablando de que España podría acoger el coche eléctrico pequeño del Grupo Volkswagen en las plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) para 2025.

Sin embargo, lo que probablemente no conozcan muchos españoles es que no hace falta esperar a 2025 para que España sea protagonista en la fabricación del coche eléctrico. De hecho, incluso no fallaríamos si decimos que España ya se le puede considerar una potencia en el ensamblaje de coches de cero emisiones.

Y todo ello se debe, principalmente, al Grupo Stellantis, el primer productor de coches en España, que es el resultado de la fusión de la antigua PSA (Peugeot, Citroën, Opel) con FCA (Fiat y Jeep) y que tiene cerca 30 modelos de vehículos en la calle.

Un grupo automovilístico que lleva, desde hace un par de años, fabricando coches eléctricos en España. Primero con el Peugeot e-2008 en la planta de Vigo. Y después con el Opel Corsa-e en Zaragoza. Y tras ellos un tercer modelo, el Citroën ë-C4, que se sumaba en la planta de Villaverde en Madrid a finales del pasado año.

Los nuevos comerciales en la planta de Vigo. José Luis Cano

Hasta seis comerciales eléctricos en Vigo

Pues bien, ahora este catálogo de coches eléctricos de Stellantis se amplía con la llegada de tres eléctricos adicionales que llevan ya varios días saliendo de la línea de producción de Vigo, junto al Peugeot e-2008.

Estos coches de los que hablamos son el Citroën e-Berlingo, el Peugeot e-Rifter y el Opel Combo e-Life.

Tres modelos eléctricos más que incluso podríamos ampliar hasta seis coches si contamos las variantes pensadas especialmente para el trabajo y que son el Citroën e-Berlingo-Van, el Peugeot e-Partner y el Opel Combo-e Cargo. Además, todos ellos cuentan con diferentes longitudes lo que aumenta, todavía más, la oferta de eléctricos.

Taller de baterías donde se ensamblan los elementos que la componen.

Stellantis, líder en electrificación

Este incremento de la producción del coche eléctrico hace que Stellantis no solo sea el líder en producción en nuestro país, con el 40% de los coches que se fabrican en España (917.000 unidades en 2020). Este constructor, también es el líder de la fabricación de coches eléctricos en España, con un total del 5% de su producción que ya es eléctrico a día de hoy.

Además, si analizamos qué porcentaje de los coches que fabrica la marca lo hace en su versión eléctrica, las cifras todavía son mayores. Así, por ejemplo, del Peugeot 2008, el 17% de las unidades que salen de Vigo son del e-2008, la versión eléctrica.

Del Opel Corsa, el 13% son del Corsa-e y después está el Citroën C4 que es el más adelantado de la 'clase' y ya va por el 20% del total de las versiones para la versión eléctrica ë-C4. Por todo ello, podríamos estar hablando de que si Stellantis ronda el millón de coches fabricados en un año y tenemos que el 5% son eléctricos, esto significaría que Stellantis estaría fabricando cerca de 50.000 coches eléctricos en España este año.

El nuevo Citroën ë-Berlingo se fabrica en España.

Citroën Berlingo, Peugeot Rifter y Opel Combo eléctricos

Estos nuevos coches eléctricos que se fabrican en Vigo y que EL ESPAÑOL ha podido ser testigo directo, coincidiendo, además, con una visita del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, son un tipo de vehículo que se conoce como comercial ligero o derivado de comercial.

Se trata de coches que son muy polivalentes. Los comerciales ligeros están dirigidos principalmente al ámbito profesional (con un mayor espacio de carga); si bien los derivados de comercial buscan combinar el día a día de un vehículo de trabajo con las posibilidades que te permiten tener entre 5 y 7 plazas para disfrutar del ocio en fin de semana.

Todos ellos, además, están basados en una plataforma evolucionada. Se trata de la estructura EMP2 que hasta ahora la conocíamos en los turismos con versiones híbridas enchufables, pero no en turismos con versiones 100% eléctricas.

Esta estructura ha sido mejorada para poder albergar la batería de 330 kilos de Stellantis con 18 módulos y una capacidad e 50 kWh que les dotan de una autonomía de alrededor de 280 kilómetros.

Previamente estas baterías vienen 'troceadas' para pasar por el taller de baterías, que cuenta con un potencial de 20 baterías a la hora en una superficie de 3.500 metros cuadrados y 150 empleados.

Peugeot e-Rifter.

Una cadencia de producción que si todo va bien en noviembre podría alcanzar una velocidad de crucero de 224 unidades diarias de coches eléctricos. Y para llevar a cabo esto se han invertido 33 millones de euros adicionales y se ha impartido 10.000 horas de formación.

"Para el Centro de Vigo es un orgullo seguir produciendo los vehículos comerciales ligeros de Peugeot, Citroën y Opel, una tradición de más de seis décadas. Además, en Vigo fuimos pioneros en la fabricación de eléctricos en 1995, cuando esta tecnología no estaba tan presente", ha dicho Ignacio Bueno, director del centro de Vigo de Stellantis, que desde que empezara en 1958 a funcionar, hace ya 63 años, ha producido más de 7 millones de vehículos comerciales ligeros.

Así es el nuevo Peugeot e-2008. José Luis Cano

"En 2020 conseguimos fabricar en Vigo un total de 498.600 unidades a pesar de la pandemia, llegamos a alcanzar los 2.300 vehículos al día", señala este directivo. "Ahora llegan estos nuevos modelos electrificados K9 que vienen tras una validación de rodaje de cerca de 500.000 kilómetros y mucha imaginación por parte de todas las personas que han trabajado en el proyecto en China, Francia e Italia y que han tenido que desarrollarlo con las limitaciones en los viajes que ha supuesto la pandemia", ha dicho.

Una fabricación que ahora tiene el reto de enfrentarse a la carencia de microchips que vive la industria del automóvil y de la que Stellantis tampoco se escapa si bien Ignacio Bueno señala que la previsión es que la situación "vaya a mejor".