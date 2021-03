14 de 15

Cupra no ha optado en realidad por los números, porque su último modelo se llama Formentor. Pero sí ha hecho algo curioso y es que no ha incluido el nombre del modelo en la parte trasera del vehículo. De hecho en la zaga solo está el emblema de la marca, pero no el nombre del coche. Según Antonino Labate, director de Estrategia de Seat los coches a su juicio ya no deberían llevar el nombre del modelo en la trasera ya que esto es una costumbre de otra época.