Toyota pide que las nuevas ayudas a los eléctricos incluyan también a los coches híbridos

En estas semanas se está cociendo uno de los planes de ayudas más importantes de los últimos años en la industria de la automoción. Se trata del Plan Moves 3, que fue anunciado a mediados del mes pasado de febrero, por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Sin bien, desde que fuera comunicado, todavía no se han conocido todos los detalles por parte del Gobierno; hace unos días sí supimos lo que se podría llamar como un aperitivo. Se trataba de una pequeña ampliación de 20 millones de euros, para las comunidades autónomas que se quedaron sin fondos con el anterior plan (el Moves 2) y que principalmente son Madrid, Cataluña, Valencia y Aragón.

Esto significa, por tanto, que el siguiente movimiento por parte del ejecutivo sería la aprobación definitiva del Plan Moves que supondría 400 millones de euros, principalmente en ayudas a los coches híbridos y enchufables.

Sin embargo, a la hora de señalar qué vehículos podrían recibir subvenciones, en los últimos días son algunas las voces dentro de la industria que señalan que este nuevo Plan Moves 3 no debería ser tan restrictivo. Y cuando hablamos de restrictivo nos referimos a que no solo debería incluir a coches híbridos enchufables y eléctricos.

Al menos así lo ha declaro Miguel Carsi, presidente de Toyota y Lexus en España, en declaraciones en exclusiva a EL ESPAÑOL: "el nuevo Plan Moves debería incluir también a los híbridos ya que estos coches son la electrificación razonable, sobre todo en estos momentos donde todavía no hay un gran despliegue en los puntos de recarga en España."

En relación con la pregunta de si esperan que el nuevo Moves incluya ayudas a los coches híbridos, Carsi señala que "en los últimos días hemos visto que hay debate así que será cuestión de esperar y tenemos que ser optimistas porque va en nuestro ADN", ha señalado. "Vamos a intentar hacer todo lo posible para que estas ayudas también incluyan a los coches híbridos porque es la forma de ayudar a renovar vehículos antiguos con grandes emisiones y que ofrecen una menor seguridad", ha comentado.

Emblema de Toyota. E.P.

Descenso del 15% de los enchufables y eléctricos en 2021

Lo cierto es que este 2021 no solo ha comenzado con mal pie para las ventas de coches en general, sino que tampoco los eléctricos y enchufables se libran de este descenso. En concreto, y según datos de matriculaciones de la DGT, entre enero y febrero se han comercializado un total de 5.015 coches híbridos enchufables y eléctricos en España. Esta cifra supone una caída del 15% respecto a los mismos meses de enero y febrero de 2020.

Si por el contrario analizamos los híbridos vemos que han pasado de las 23.645 unidades del año anterior a las 22.213 unidades de los meses de enero y febrero de 2021, lo que supone una caída del 6%, inferior a la que han tenido los enchufables y los eléctricos juntos.

Los enchufables y eléctricos son para las empresas

En lo que a cuota de mercado se refiere, los mencionados híbridos enchufables y eléctricos, con 5.015 unidades comercializadas entre enero y febrero, suponen una cuota del 5% sobre el total de las ventas.

Por su parte, los híbridos con las 22.213 unidades vendidas entre enero y febrero de 2021, representan una cuota del 22% respecto al total de las ventas.

Asimismo, ya no solo el mercado de los híbridos es mucho más numeroso. También es un mercado más natural, menos 'inflado'. Y esto es algo que se viene demostrando cuando se compara quién matricula los híbridos y las de los eléctricos.

Así, los eléctricos y los enchufables son demandados principalmente por empresas hasta febrero de 2021. En concreto, el 66% del mercado de eléctricos y enchufables se corresponde con las empresas o el renting de empresas; mientras que el 27% es de los particulares.

Por el contrario, en el mercado de los híbridos los que mandan son los particulares. De los 22.200 coches híbridos vendidos entre enero y febrero, el 50% (11.300 coches) ha sido de venta a particulares. Por el contrario, las empresas y el renting a empresas han ocupado el 38%.

Esta situación, además, se sumaría a la denuncia por parte de diferentes asociaciones, como Faconauto, organización que se ha señalado que hay numerosos coches eléctricos e híbridos enchufables que se han automatriculado por parte de los concesionarios y que ahora tienen una difícil salida porque no hay una gran demanda.

Caída del 43% hasta marzo

Lo cierto es que las ventas de coches en este primer trimestre del año están en mínimos históricos. Hasta el 9 de marzo de 2021, se han matriculado en lo que llevamos de mes un total de 12.175 coches, lo que supone una caída del 35%. Y si analizamos el acumulado, hasta ese mismo día se han matriculado un total de 112.533 unidades, lo que supone una caída del 43,7%.

Por fabricantes, hasta el 9 de marzo de 2021, Peugeot lidera el mercado con 10.552 unidades, una cuota del 9,4% y una caída del 31,7%. La segunda posición es para Seat, con 10.134 unidades vendidas, una cuota del 9% y una caída del 49%. Y la tercera plaza es para Toyota con 9.583 unidades, una cuota del 8,5% y una caída del 33,9%.

Unas cifras, no obstante, preocupantes que dejan entrever que esta transición hacia la electrificación no se consigue en un corto período de tiempo, sino que todo lo contrario. Habría que pensar primero en sustituir y renovar un parque con 12,4 años de antigüedad con coches más eficientes y menos contaminantes antes que dar el salto a la electrificación completa. Al final... Roma no se construyó en un día.