Ni Plan Renove ni Plan Moves: por qué no llegan los 350 millones en ayudas a la compra de coches

Lunes 15 de junio de 2020. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia a bombo y platillo en La Moncloa el ‘Plan de impulso a la automoción’. Se trata de un programa dotado de 3.750 millones para apoyar al sector del automóvil.

Un conjunto de medidas entre las que se incluyen ayudas directas, por valor de 350 millones de euros, a la compra de coches nuevos.

Sábado 5 de septiembre de 2020. Casi tres meses después del anuncio, la foto actual de la realidad es bien diferente. De los 250 millones destinados al Plan Renove, todavía no se ha podido entregar ni un solo euro porque el plan sigue sin ser activado.

Y de los otros 100 millones que dispone el Plan Moves el contraste es absoluto: en Madrid prácticamente se han acabado los fondos en dos semanas y en la mayoría de las comunidades autónomas, todavía no ha comenzado.

Una situación que está desesperando a los fabricantes de coches que piden la puesta en marcha de ambos planes de manera urgente.

Imagen de un concesionario con los protocolos de seguridad.

Por qué se retrasan las ayudas del Moves

El Plan Moves 2020 (que en realidad se llama Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible) consiste en unas subvenciones (ayudas directas) que buscan incentivar la compra de vehículos más ecológicos.

Este plan fue aprobado en Consejo de Ministros del 16 de junio, publicado como Real Decreto 569/2020 y difundido en el Boletín del Estado un día después.

Se trata de un conjunto de subvenciones, dotadas con un presupuesto de 100 millones, destinadas principalmente a la compra de vehículos electrificados.

Este plan ofrece ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables de hasta 5.500 euros (esta cifra es si se opta por un vehículo eléctrico y se achatarra un coche viejo). Además, también se ofrecen ayudas para instalar puntos de recarga.

Hasta aquí, todo en orden. Si bien, ahora viene el hecho que ha determinado su retraso. Estas ayudas se coordinan desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Y su gestión depende de las comunidades autónomas (también de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

Y aquí es donde viene el ‘problema’. De las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas; solo tres gobiernos regionales a día de hoy (Madrid, Valencia y Aragón) han puesto en marcha el Plan Moves.

En concreto, la Comunidad Valenciana aprobó las ayudas el pasado 28 de julio y la Comunidad de Madrid lo hizo el 19 de agosto y Aragón lo ha publicado este viernes 4 de septiembre.

En la siguiente tabla reproducimos la cuantía de las ayudas del Plan Moves, la aceptación por parte de todas las comunidades y la publicación solo de Valencia, Madrid y Valencia de las mismas tal como recoge el IDEA en su página web:

CCAA Presupuesto Aceptación Publicación en Boletín CCAA Andalucía 17.954.692 € Sí Pendiente Aragón 2.813.525 € Sí Sí | 4/09/2020 Asturias 2.177.821 € Sí Pendiente Islas Baleares 2.531.518 € Sí Pendiente Canarias 4.701.831 € Sí Pendiente Cantabria 1.239.194 € Sí Pendiente C. La Mancha 4.335.331 € Sí Pendiente Castilla y León 5.129.706 € Sí Pendiente Cataluña 16.120.376 € Sí Pendiente Ceuta 180.729 € Sí Pendiente C. Valenciana 10.599.235 € Sí Sí | 28/07/2020 Extremadura 2.269.899 € Sí Pendiente Galicia 5.753.324 € Sí Pendiente Madrid 14.150.116 € Sí Sí | 19/08/2020 Melilla 180.431 € Sí Pendiente Murcia 3.169.485 € Sí Pendiente Navarra 1.384.718 € Sí Pendiente País Vasco 4.640.001 € Sí Pendiente La Rioja 668.067 € Sí Pendiente

No se pueden solicitar las ayudas

La no publicación por parte de las comunidades autónomas de las ayudas supone un verdadero retraso para los usuarios.

Aunque hayan adquirido el vehículo a partir del 18 de junio de 2020, todavía no se puede solicitar la subvención en aquellas comunidades donde no se ha publicado.

Según recoge el IDEA en su página web: "para que las ayudas se puedan recibir, primero se tienen que solicitar cuando la comunidad autónoma publique la convocatoria".

Eduardo Divar, director general de Kia.

Eduardo Divar (Kia): “Necesitamos que los planes estén funcionando ya”

Si bien esto puede resultar sorprendente, también hay que reconocer que las comunidades autónomas no están incumpliendo la ley.

De hecho, según el BOE del 17 de junio de 2020 en el que se publica la puesta en marcha de las ayudas las "comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán efectuarse en un plazo de máximo tres meses desde la entrada en vigor del real decreto".

Esto quiere decir por tanto, que hasta el 17 de septiembre las comunidades autónomas no tienen la obligación de lanzar (de forma definitiva) el Plan Moves.

El Plan Renove tampoco se ha activado

Y algo similar ocurre con el Plan Renove 2020, que tampoco se ha activado pese a que fue aprobado a principios de verano.

Este plan que ofrece subvenciones a aquellos usuarios que sustituyan sus modelos más antiguos por otros más nuevos (no tiene que ser eléctrico a diferencia del Moves) todavía no está disponible.

José López-Tafall, director general de Anfac.

López-Tafall (Anfac): “Las comunidades están demorando la puesta en Marcha del Moves, es necesario y urgente que se habilite cuanto antes”

Aunque se publicó como Real Decreto-ley 25/2020 el pasado 3 de julio, Industria señala que desde entonces "han estado recibiendo consultas de asociaciones, empresas y ciudadanos en un buzón oficial habilitado para ello". Asimismo, esta cartera también afirma que "han trabajado en el desarrollo electrónico de gestión de las solicitudes".

Por tanto, lo que ha hecho Industria ahora es desarrollar algunos artículos que modifican el Real Decreto aprobado en julio y abrir un período de alegaciones que "durará hasta el 14 de septiembre". Una vez terminado, por tanto, es cuando debería poder abrirse la función telemática para que los usuarios puedan acogerse al Renove.

Los fabricantes, inquietos

Según Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai en España: "Está claro que todas las ayudas, y sobre todo en una situación como la actual, son bienvenidas y necesarias. Haría falta que fuesen más cuantiosas en algunos supuestos, y necesitamos que se activen de manera urgente. Que haya dos planes de ayudas como son el Renove y el Move puede generar cierta confusión entre los consumidores".

Mikel Palomera, director general de Seat.

Mikel Palomera (Seat): “El importe del Moves es claramente insuficiente a medio plazo”

Por su parte Eduardo Divar, director general de Kia: "Es muy difícil entender que algo tan relevante para los compradores esté operativo únicamente en tres comunidades autónomas cuando ha habido un tiempo prudencial para su implementación por parte de las autonomías. Llevamos tres meses esperando desde que se anunció a primeros de Junio. Lo necesitamos funcionando ya".

Asimismo, Mikel Palomera, director general de Seat, señala: "El plan Renove es positivo por lo que aplaudimos la medida. Debemos mejorar la inmediatez del mismo, ya que los retrasos entre la comunicación y la aplicación generan desconfianza en el cliente y reduce el impacto efectivo de los planes".

Gerardo Pérez, presidente de Faconauto.

Faconauto: “No podemos irnos más allá de septiembre porque sería un problema para el buen funcionamiento del plan”

Desde la asociación de fabricantes de automóviles (Anfac) el mensaje es similar. Según su director general, José López-Tafall: "Estamos preocupados porque las comunidades, responsables de la puesta en marcha del Plan Moves, están demorando la aplicación. Es necesario y urgente que se habilite cuanto antes para no perder este tirón y este efecto llamada que supone el anuncio de los planes."

Importes insufientes

En este sentido, desde fabricantes como Seat también se pide al Gobierno una estrategia a medio plazo: "Es muy importante tener una estrategia y un presupuesto a medio plazo por parte del Gobierno. En el caso del Moves, por ejemplo, sólo va a permitir renovar entre 10.000 y 15.000 vehículos, un impacto pequeño en la renovación del parque", señala Palomera.

"Los importes de los que hablamos son claramente insuficientes a medio plazo, especialmente en el caso de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Debemos considerar al híbrido enchufable como la puerta de entrada a la electrificación. Manteniendo las ayudas al mismo, podremos construir una transición a la electrificación pura, fomentando la recarga privada en los hogares, mientras consolidamos la recarga ultra rápida para largas distancias", afirma el director general de Seat.

El Gobierno está en plazo

Aun así, también se quiere mandar un mensaje tranquilizador por parte de algunas asociaciones. En este sentido López-Tafall, de Anfac, afirma que "el Renove es el más importante, por impacto y fondos, y ya está plenamente operativo. Está en marcha y la cuestión de la herramienta informática es un punto meramente operacional que no impide, en ningún caso, que se realicen las operaciones ni que se tenga derecho a las ayudas, que están disponibles desde el 16 de junio".

También desde Faconauto (la asociación de concesionarios) confían en los planes: "El compromiso que tenía el Ministerio Industria era a tenerlo a lo largo de septiembre, por lo que estamos en plazo. Ya se han designado una serie de concesionarios que están haciendo pruebas de la plataforma, lo que nos hace ser optimistas respecto a su pronta puesta en marcha. Eso sí, no podemos irnos más allá de septiembre porque sería un problema para el buen funcionamiento del plan".

Por último, desde Ganvam, la asociación de vendedores, afirman: "El hecho de que no esté operativa todavía la herramienta no debería ser un freno a las ventas porque la ayuda se recibe una vez matriculado el coche. De hecho, los híbridos enchufables, los más beneficiados por las ayudas, crecieron más de un 170% en agosto. Además, el hecho de que este plan, a diferencia de otros programas anteriores, no obligue al distribuidor a adelantar el importe de la ayuda, sino que el Estado la ingresa al beneficiario por transferencia en la cuenta indicada en la solicitud también es una mejora para no frenar la venta".