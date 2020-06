¿Cuáles son las marcas de coches que más ‘problemas’ dan a sus propietarios?

Seguro que muchos de nosotros a la hora de comprar un coche (o cualquier otro bien por el que haya que desembolsar una gran cantidad de dinero) miramos las opiniones de usuarios y las valoraciones de expertos para saber si el nuevo modelo tiene una buena puntuación.

Además, en el caso de que estemos muy interesados en su compra, puede que vayamos más allá e incluso entremos en algún foro o grupo de alguna red social para ver si el coche es fiable, seguro y no da problemas.

Lo que menos queremos, en este sentido, es que, si nos vamos a gastar -de media- unos 20.000 euros en su adquisición, luego quedemos descontentos con la compra.

Pues bien, hay una empresa que es la que se encarga precisamente de eso, de medir el grado de satisfacción que tienen los propietarios de coches con sus marcas.

Esta consultora que realiza continuos estudios para saber cuántos problemas generan los coches a sus propietarios y que tipo de inconvenientes son los que se producen. La compañía se llama J.D. Power y es una de las empresas más prestigiosas dentro de la industria de automoción.

Además, en los últimos tiempos J.D. Power no solo estudia los coches que han tenido fallos, sino también aquellos que sus usuarios creen que han tenido problemas a la hora de entender la tecnología que incorporan.

Tesla es la marca con la que sus propietarios están más descontentos, según J.D. Power.

Último informe de J.D. Power

En los últimos días, J.D. Power ha saltado de nuevo a la ‘palestra’ por presentar su último informe de calidad. Se trata de un estudio en el que, al igual que en los anteriores, analiza la cantidad de problemas registrados por los coches de cada marca por cada 100 unidades en el mercado estadounidense.

Es cierto que J.D. Power solo analiza el mercado estadounidense. Pero como muchas de las marcas de coches que se venden en el mercado también están aquí en España, y en el resto de países europeos, desde aquí pensamos que es un análisis a tener en cuenta, si se busca un modelo nuevo.

Tesla, la marca menos valorada

Y en este sentido, lo más curioso de este informe es que la marca que ‘peor’ puntuación ha obtenido es, nada más y nada menos que Tesla. Y decimos que nos resulta curioso porque esta firma de eléctricos está prácticamente todos los días en las ‘noticias’ y tiene, probablemente, la mayor comunidad de ‘fans’ de todo el mundo.

En concreto, J.D. Power ha dicho que Tesla es la marca con menor índice de satisfacción ya que ha contabilizado un total de 250 fallos por cada centenar de unidades.

Además, Tesla no solo ha sido protagonista sus fallos. También se ha criticado que Elon Musk, su principal directivo, no haya permitido realizar las encuestas a los propietarios de sus vehículos en 15 estados del país, un aspecto clave que hace que no cumpla con todos los requisitos del estudio.

Kia es una de las marcas mejor valoradas. Kia

Marcas mejor valoradas

En el otro lado de la balanza, están las marcas que tienen mejor puntuación según este estudio (y descartando las que no se venden en España) nos encontramos con Kia, Mitsubishi, Volkswagen, Hyundai, Jeep, Lexus y Nissan.

Todas estas firmas están por encima de la media de la industria que es de 166 fallos por cada 100 coches. En cuanto al resto de marcas, las que están por debajo de la media de la industria, son las siguientes: Infiniti, Ford, Mini, BMW, Honda, Toyota, Mazda, Porsche, Subaru, Jaguar, Mercedes, Volvo, Audi y Land Rover.

A continuación en este gráfico se puede ver la puntuación otorgada por J.D. Power a todas las marcas (incluidas las que no se venden en España) en su último índice de calidad 2020. Para interpretar bien el gráfico conviene señalar que este ranking muestra el número de problemas por cada 100 vehículos según sus usuarios:

SUV con menos problemas

En cuanto a los SUV con menos problemas según J.D. Power son los siguientes. Comenzando por los SUV de tamaño compacto, este índice de calidad señala que el Kia Soul es el modelo con mejor puntuación seguido del Toyota C-HR.

En cuanto a las marcas premium, J.D. Power señala que los SUV premium compactos con menos fallo son el Jaguar e-Pace, Lexus UX y BMW X2. Siguiente con los SUV de tamaño medio, este estudio afirma que el modelo de mayor calidad es el Hyundai Tucson, seguido del Kia Sportage. Y entre los premium aparecen el BMW X4 y el Lexus NX.

Por último, entre los SUV de mayor tamaño vemos que aparece el Kia Sorento, entre los generalistas, y el BMW X6, BMW X5 y Audi Q8, entre los premium. El BMW X7 también alcanza una buena puntuación.

El Toyota C-HR ha obtenido una buena puntuación.

Estudio rediseñado

Este estudio, elaborado cada año por J.D. Power, ha evolucionado en los últimos meses. De hecho, ahora no solo muestra el número de fallos, sino que también ha sido rediseñado para medir además de componentes que son difíciles de usar o entender o que no funcionan como los usuarios querrían.

"Los mayores niveles de problemas que vemos en el estudio de este año no significa que la calidad de los vehículos haya empeorado. Más bien, el estudio rediseñado hace preguntas adicionales que permiten a los propietarios citar más problemas que están experimentando", ha indicado el responsable de Calidad Automovilística de J.D. Power, Dave Sargent, quien ha explicado que el análisis busca los fallos que han tenido los modelos durante los 90 primeros días de uso.

Sargent también ha valorado que la mayoría de las marcas estadounidenses se encuentren por encima de la media del mercado, mientras que las marcas premium son las que tienen una tecnología más compleja y pueden causar más problemas al usuario.