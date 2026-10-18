Leo Harlem, 63 años: "Tengo más de 600.000 euros en la cuenta que me gasto solamente cuando quiero comer bien"

Leonardo González, mejor conocido como Leo Harlem, es un cómico y actor español conocido por su papel en películas como Padre no hay más que uno y sus monólogos en El Club de la Comedia y Leo Talks.

El cómico nació en Matarrosa del Sil, León, pero a los siete años se trasladó a Valladolid, donde posteriormente estudió la carrera de arquitectura y después derecho. Incluso, su nombre artístico viene de un bar en el que trabajó desde los 28 hasta los 40 años llamado 'Harlem'.

No obstante, además de ser una figura referente de la comedia española y estar constantemente frente a los micrófonos y las cámaras, en su vida personal es todo lo contrario. Así, contaba en una entrevista con Ac2ality que prefiere mantenerse alejado de los caprichos y la tecnología, manteniendo una filosofía de vida simple.

Leo Harlem detrás del telón

El móvil de Harlem no es un iPhone ni un Android, sino un Nokia "con teclas". Aunque utiliza una tableta para informarse de forma puntual, este dispositivo básico le permite esquivar la hiperconexión constante.

En este mismo sentido de desconexión, el cómico comentó que los días que no tiene nada que hacer decide hacer algo inédito, aprovecharlos: "Me levanto por la mañana, voy a la piscina con el gorro, doy un paseo, me compro algo para comer y por la tarde me tomo un vino con los amigos o me veo una peli", expresó.

En el ámbito financiero, intenta seguir esta misma filosofía. El cómico confesó que "en mi cuenta bancaria tengo más de 600.000 euros", pero que "me lo gasto solamente cuando me apetece comer o cenar bien, o beber una buena botella de vino o champán".

Incluso acotó que se ahorra muchos gastos cotidianos como el coche; ya que, al no tener carnet de conducir, no invierte dinero en gasolina ni en mecánicos.

Lo cierto es que, para Leo Harlem, el dinero cobra sentido cuando se comparte: "He visto gente muy tacaña; yo soy bastante generoso, pero conozco gente más generosa con dinero que sin dinero, porque el que no tiene, por mucha voluntad, no puede, aunque sí que es verdad que hay gente muy agarrada", señaló.

Fiel a esta visión, el cómico español es una persona que defiende tomarse una pausa en muchos ámbitos de la vida. Esto, incluso, en la educación: "En España hay una frase hecha que dice: 'hay que levantar España'; no, hay que acostarla. Tenemos unos horarios criminales y los niños no descansan; van al colegio envenenados después de estar con la tablet hasta las 4 de la mañana", argumentó.

Finalmente, Harlem sintetizó su estilo de vida en un objetivo: "Escapar del ruido". Esta búsqueda deliberada de la tranquilidad rige la rutina de un profesional que no debutó en los escenarios hasta los 40 años y que mantiene intacta su convicción: si tienes ganas y determinación, nunca es tarde para cambiar de rumbo.