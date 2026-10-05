Llega a España la nueva tecnología para retirar los pelos de tu mascota de las prendas de una sola vez

Mantener las prendas y los textiles del hogar libres de pelo es una de las tareas más repetitivas en las viviendas donde conviven animales de compañía.

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en España más del 60 % de los hogares cuenta con al menos una mascota, lo que ha llevado a que las necesidades de limpieza diaria se adapten a esta realidad.

En este contexto, la marca Hotpoint ha incorporado en el mercado español la tecnología Pet Hair Care, integrada en sus sistemas de lavado y secado.

Esta función está concebida para retirar el pelo acumulado en las fibras durante los ciclos habituales de colada. Además de simplificar el cuidado textil, el objetivo de este tipo de prestaciones es mejorar la higiene en los espacios interiores mediante la reducción de partículas de suciedad y alérgenos.

Integración técnica

El desprendimiento de pelo en tejidos supone un desafío mecánico recurrente. La práctica habitual exige a menudo el uso previo de rodillos adhesivos o cepillados manuales que incrementan el tiempo de dedicación y no siempre aseguran la retirada completa de las fibras.

Para abordar esta problemática, la función Pet Hair Care combina programas específicos de movimiento y centrifugado con filtros de alta densidad.

Este sistema captura tanto el pelaje superficial como las micropartículas finas durante las fases de lavado y secado, previniendo su redistribución por las prendas o la acumulación en los conductos internos del electrodoméstico.

Al unificar la eliminación de pelo dentro del propio ciclo habitual, la tecnología evita los tratamientos previos, protege la estructura de las telas y contribuye a prolongar la vida útil del vestuario.

Una realidad social

El lanzamiento de este equipamiento responde a cambios demográficos y de estilo de vida en la estructura familiar contemporánea.

“Queremos que cada vez más hogares integren a sus mascotas como un miembro más de la familia, y eso está transformando también sus necesidades cotidianas”, comenta Manuel Royo, director de marketing de Beko Europe en España.

“Entendemos esta evolución social y apostamos por desarrollar soluciones que respondan a nuevas dinámicas de convivencia, donde tecnología, practicidad y bienestar son esenciales para disfrutar del hogar de forma más cómoda, limpia y adaptada a la realidad de millones de familias”.

Los datos de ANFAAC ratifican este crecimiento sostenido de la presencia animal en las viviendas.

Frente a esta tendencia, el desarrollo de sistemas como Pet Hair Care posiciona la innovación técnica como una herramienta práctica para simplificar las tareas cotidianas y optimizar la higiene en espacios compartidos.