Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe llevar a tu perro a marchas masivas con muchos ruidos

Las aglomeraciones urbanas, las manifestaciones masivas y los eventos multitudinarios forman parte de la vida cotidiana en las grandes ciudades.

Sin embargo, lo que para las personas supone un acto de participación o entretenimiento, para los animales de compañía puede convertirse en un escenario de altísimo estrés y riesgo para su integridad.

Para evitar estas situaciones, la legislación sobre protección animal en España establece normas muy claras que prohíben someter a las mascotas a concentraciones de gente o eventos que comprometan su bienestar.

La normativa actual busca erradicar la exposición de perros y otros animales a ambientes acústicamente saturados o masificados, donde el riesgo de pisotones, extravíos o crisis de pánico se multiplica exponencialmente.

Sin ruido, pirotecnia ni aglomeraciones

El núcleo de la regulación se apoya en la prohibición expresa de llevar a los animales de compañía a eventos donde existan ruidos elevados, uso de pirotecnia, aglomeraciones excesivas o temperaturas extremas.

Las manifestaciones, los desfiles, las fiestas patronales o las ferias concurridas quedan encuadradas dentro de este tipo de escenarios de riesgo. Los perros poseen un sentido del oído infinitamente más sensible que el de los humanos.

Lo que para un manifestante es el sonido de petardos, bocinas o cánticos colectivos, para un canino se traduce en una sobreestimulación sensorial capaz de desencadenar episodios severos de taquicardia, hiperventilación y estados de pánico que pueden llevar al animal a zafarse de la correa y huir desorientado.

Responsabilidad del tutor

La ley atribuye la responsabilidad directa de estas situaciones al tutor o tenedor que acude con el animal a la concentración.

Exponer a una mascota a un entorno masificado o ruidoso sin una justificación de seguridad o servicio (como es el caso exclusivo de los perros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) se considera una negligencia en los deberes de cuidado.

El incumplimiento de estas disposiciones se tipifica dentro del régimen de infracciones de la normativa de bienestar animal.

Las sanciones por exponer a las mascotas a situaciones de estrés injustificado o riesgo físico oscilan entre multas leves y graves, con cuantías que pueden ir desde los 500 euros en los casos de menor entidad hasta superar los 10.000 euros si el animal sufre lesiones o consecuencias graves derivadas de la aglomeración.

Excepciones y alternativas para el esparcimiento

La normativa diferencia de forma tajante entre el paseo habitual por la vía pública y la permanencia en grandes concentraciones.

Mientras que el tránsito por calles concurridas está permitido siempre que el animal mantenga el control y la tranquilidad, la asistencia a actos masificados exige dejar a la mascota en un entorno seguro, ya sea en el hogar o al cuidado de un tercero.

Proteger el bienestar de los animales implica entender que su presencia en una marcha o evento multitudinario no responde a una necesidad del animal, sino a una decisión del tutor.

Respetar sus límites sensoriales y dejarlos a salvo en casa durante este tipo de convocatorias es la vía más efectiva para garantizar su salud emocional y cumplir estrictamente con la legalidad.