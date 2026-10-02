Un perro y un gato sentados en un sillón. istock

Es oficial: los propietarios siguen teniendo derecho a vetar animales en sus viviendas de alquiler

Con los precios del alquiler marcando máximos históricos en prácticamente todas las grandes ciudades de España, la búsqueda de una vivienda digna se ha convertido en una auténtica odisea para millones de familias.

La falta de oferta, la proliferación del alquiler de temporada o vacacional y la desproporcionada demanda han transformado los portales inmobiliarios en un riguroso casting.

Los propietarios imponen filtros cada vez más exigentes: nóminas desorbitadas, avales bancarios, meses de fianza y un requisito que deja fuera de juego a casi la mitad de los hogares españoles "no se admiten mascotas".

En este convulso contexto social, la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal generó una enorme expectación entre los arrendatarios.

Un bulo recurrente comenzó a circular con fuerza en redes sociales y conversaciones de calle: la idea de que la nueva legislación obligaría a los caseros a aceptar perros y gatos al reconocerlos legalmente como "seres sintientes" e integrantes de la familia.

Sin embargo, la dura realidad jurídica ha supuesto un jarro de agua fría para quienes confiaban en que la ley abriría las puertas del mercado inmobiliario a sus animales.

La Ley de Arrendamientos Urbanos sigue mandando

Pese a las expectativas generadas entre los tutores de mascotas, la legislación de bienestar animal no modifica ni un solo ápice el marco normativo de los alquileres en nuestro país.

La norma que regula la relación contractual entre arrendador e inquilino sigue siendo, de forma exclusiva, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un texto que consagra el principio de libertad de pacto en los arrendamientos de vivienda.

El artículo 4.2 de la LAU establece con claridad que los alquileres se rigen por las condiciones expresadas y acordadas por ambas partes dentro del contrato.

Por tanto, si un propietario decide incluir una cláusula explícita que prohíba la presencia de animales de compañía en su inmueble, dicha limitación es totalmente legal, válida y vinculante.

La Ley de Bienestar Animal regula los deberes de cuidado, protección e identificación hacia las mascotas, pero en ningún momento impone a un propietario la obligación de ceder su propiedad privada a la convivencia con animales.

Si un inquilino introduce un perro o un gato en un piso cuyo contrato firmado vetaba expresamente los animales, el arrendador estará plenamente facultado para rescindir el contrato de alquiler por incumplimiento de las obligaciones pactadas.

Garantías legales para convencer al casero

El rechazo inicial de muchos arrendadores está motivado habitualmente por el miedo a desperfectos en puertas, parqué o sofás, humedades o probables ruidos molestos.

Frente a eso, la estrategia más eficaz no pasa por el enfrentamiento legal, sino por la negociación transparente mediante acuerdos redactados a medida que proporcionen seguridad jurídica a ambas partes.

Existen diversas fórmulas contractuales que los inquilinos pueden proponer para disipar las dudas del arrendador y desbloquear la firma del contrato:

Anexo de responsabilidad y fianza adicional: Se puede redactar un anexo específico donde se identifique al animal (con su correspondiente número de microchip) y el inquilino asuma por escrito la reparación de cualquier daño provocado por la mascota.



Para mayor tranquilidad del propietario, se suele pactar una garantía adicional o un ligero incremento en el depósito en metálico destinado exclusivamente a cubrir eventuales desperfectos al finalizar el arrendamiento.

Se puede redactar un anexo específico donde se identifique al animal (con su correspondiente número de microchip) y el inquilino asuma por escrito la reparación de cualquier daño provocado por la mascota. Para mayor tranquilidad del propietario, se suele pactar una garantía adicional o un ligero incremento en el depósito en metálico destinado exclusivamente a cubrir eventuales desperfectos al finalizar el arrendamiento. Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura en el inmueble: Con la legislación actual, todos los perros deben contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil.



Los inquilinos pueden contratar o ampliar pólizas que incluyan expresamente la cobertura de daños causados por el animal en el continente y el contenido de la vivienda alquilada, presentando el recibo de la póliza al propietario como aval.

con cobertura en el inmueble: Con la legislación actual, todos los perros deben contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil. Los inquilinos pueden contratar o ampliar pólizas que incluyan expresamente la cobertura de daños causados por el animal en el continente y el contenido de la vivienda alquilada, presentando el recibo de la póliza al propietario como aval. Cláusulas de convivencia y salubridad: Para disipar dudas sobre posibles quejas de la comunidad de vecinos, el contrato puede incluir el compromiso expreso del arrendatario de cumplir con la ordenanza municipal de ruidos y mantener el inmueble en estrictas condiciones de higiene, reservándose el propietario el derecho a actuar si se vulneran estas normas básicas.

Desmontar los mitos sobre la legislación permite abordar la búsqueda de vivienda desde el pragmatismo.

La ley no obliga a los propietarios a aceptar animales en sus pisos, pero la vía de la transparencia, la contratación de seguros específicos y la propuesta de garantías financieras adicionales representan hoy en día la mejor llave para abrir las puertas de un nuevo hogar junto a nuestras mascotas.