Ya es oficial: todos los perros adoptados pueden solicitar el 'DNI canino' para cuidarlos y reconstruir su vida

Los propietarios de perros sin raza definida ya pueden contar con una acreditación propia para sus animales a través del nuevo "DNI Canino", una iniciativa que permitirá registrarlos y reunir de forma ordenada información básica sobre ellos, desde datos relacionados con su salud y actividad hasta aspectos de su convivencia cotidiana.

Con este paso, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) busca reconocer y dar cabida a todos esos perros que no forman parte de un registro genealógico, pero que también cuentan con su propia historia y cuyos tutores desean disponer de una identificación representativa que los acompañe a lo largo del tiempo.

Un historial que empieza desde lo que se conoce

Muchos animales sin raza definida no cuentan con información sobre sus padres o ascendencia. Ante esta realidad, el nuevo registro permite partir de lo que sí se conoce de cada perro e ir construyendo una trayectoria propia conforme transcurre su vida junto a su familia.

Bajo la denominación oficial de Registro Canino Abierto (RCA), la entidad subraya los límites y la utilidad real de este trámite:

No certifica raza ni sustituye al pedigrí .

. No reemplaza al microchip ni a las inscripciones en los registros administrativos obligatorios.

ni a las inscripciones en los registros administrativos obligatorios. Es una acreditación complementaria específicamente creada para la realidad de los perros sin raza definida.

A partir de su inscripción, el usuario dispone de un registro identificativo al que asociar información sobre cuidados, ejercicio y conducta, además de acceder progresivamente a materiales prácticos, recursos e iniciativas centradas en el bienestar y la tenencia responsable.

De la inclusión deportiva al ámbito cotidiano

Esta medida supone también una evolución relevante para la RSCE, históricamente vinculada al perro de raza, que abre ahora un espacio formal a una realidad social mucho más amplia: la de los animales que, independientemente de su origen, forman parte de la vida diaria de millones de personas.

La propuesta no parte de cero. Cerca de 700 perros sin raza definida participan actualmente en las actividades deportivas de la RSCE (aproximadamente el 25% de las licencias activas), y todos ellos quedarán integrados de forma automática en el nuevo Registro Canino Abierto.

Sin embargo, la vocación del 'DNI Canino' va mucho más allá del terreno de juego: el objetivo principal es que cualquier tutor de un perro sin raza pueda disponer de un documento propio y de un espacio en el que reunir la memoria e historial de su animal.