Confirmado por ley: si tu contrato de alquiler no lo prohíbe de forma explícita, puedes tener mascota en casa

Buscar un piso de alquiler que acepte animales de compañía se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos para miles de familias en España. Con una oferta inmobiliaria cada vez más restrictiva, la posibilidad de convivir con un perro o un gato suele chocar de frente con el rechazo de muchos propietarios.

Sin embargo, en el ámbito legal existe una regla clara que muchos inquilinos desconocen: si el contrato de arrendamiento no incluye una cláusula que vete de forma directa la presencia de mascotas, el arrendatario está plenamente facultado para tenerlas sin necesidad de pedir permiso al casero.

Esta realidad jurídica se apoya en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la norma que rige los alquileres en nuestro país. Al contrario de lo que suele pensarse, la legislación no prohíbe por defecto la entrada de animales en las viviendas arrendadas, sino que deja esta decisión a la libertad de pacto entre las partes.

El silencio del contrato beneficia al inquilino

En la práctica, esto significa que la prohibición de tener animales no se presupone jamás. Para que un propietario pueda impedir de forma legal que su inquilino viva con un perro, un gato o cualquier otra mascota, debe haber introducido de manera explícita una cláusula de exclusión en el texto firmado por ambos.

Si el contrato guarda silencio al respecto o no menciona ninguna restricción sobre animales de compañía, el inquilino no comete ninguna infracción ni incurre en un incumplimiento contractual al llevar una mascota a la vivienda.

Tampoco tiene la obligación legal de solicitar una autorización por escrito o comunicar formalmente la llegada del animal al propietario, ya que el uso habitual del inmueble comprende la convivencia con animales de compañía salvo pacto en contrario.

Qué ocurre si el casero cambia de opinión

Una de las situaciones de conflicto más habituales surge cuando el arrendador descubre la presencia de la mascota tiempo después de la firma y exige su salida de la vivienda. En estos supuestos, si el documento contractual no reflejaba la prohibición expresa, el propietario no puede rescindir el contrato unilateralmente ni sancionar al inquilino por este motivo.

Cualquier intento de desahucio o resolución de contrato por parte del arrendador basado únicamente en la presencia de un animal carecería de recorrido legal si no existe la cláusula restrictiva en el contrato. El casero tampoco puede modificar el texto de forma unilateral a mitad de la vigencia del arrendamiento para imponer la prohibición.

Daños y normas de convivencia

El hecho de contar con el respaldo legal para tener mascota en un piso sin cláusula de prohibición no exime al inquilino de sus responsabilidades básicas como tutor y arrendatario.

La ley distingue claramente entre el derecho a convivir con un animal y la obligación de mantener la vivienda en buen estado y respetar el descanso de los vecinos.

Si el animal causa desperfectos en la vivienda o en el mobiliario, el propietario podrá descontar el importe de las reparaciones de la fianza al finalizar el alquiler o exigir la reparación de los daños.

Asimismo, si la mascota genera ruidos constantes que vulneren la Ley de Propiedad Horizontal o provoca problemas de insalubridad en la comunidad de propietarios, el arrendador sí podría iniciar acciones legales por la vía de las actividades molestas, independientemente de lo que refleje el contrato.