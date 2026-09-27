Carlos Gutiérrez, veterinario: "Un estado prolongado de tensión en gatos facilita la aparición de infecciones"

La introducción de un nuevo compañero felino requiere seguir un protocolo minucioso de adaptación progresiva para evitar episodios traumáticos.

Saltarse estas fases previas genera una sobrecarga emocional difícil de gestionar para el gato que ya habitaba en la vivienda.

El veterinario Carlos Gutiérrez advierte sobre los riesgos de forzar la convivencia sin preparación previa: "Siempre, por favor, tenéis que seguir el proceso de la presentación no lo hagáis a las bravas porque pueden pasar cosas desagradables como en este caso".

Las diferencias de edad entre ambos animales suelen acentuar todavía más este tipo de conflictos territoriales.

Los ejemplares más jóvenes tienden a adaptarse rápido, mientras que los adultos sufren al tener que compartir sus recursos habituales.

La inflamación física como señal de alerta

La presencia de síntomas corporales, como el rechazo al alimento o la hinchazón ganglionar, no debe atribuirse jamás a motivos emocionales.

Atribuir estas manifestaciones a comportamientos como los celos o la tristeza impide diagnosticar patologías orgánicas a tiempo.

"Los ganglios inflamados no tienen nada que ver con llorar o con no o sea muchas veces eso nos está indicando que se está desencadenando una enfermedad una infección clínica o una situación en la que el gato está luchando con su sistema inmunitario contra algún tipo de situación estresante".

Un estado prolongado de tensión altera el sistema inmunitario facilita la aparición de infecciones latentes o contagiosas.

Diagnóstico veterinario indispensable

Frente a la debilidad del animal o la falta de ingesta alimentaria, la revisión médica especializada es la única medida adecuada. Un análisis de sangre exhaustivo permite descartar patologías víricas o procesos inflamatorios en desarrollo.

El especialista reitera la urgencia de acudir al centro veterinario para evaluar al felino afectado. "Yo nunca me tomo a la ligera que a un gatito se le inflamen los ganglios y en este caso yo te diría que lo más importante es que lo lleves a la clínica del veterinario y que le hagan un buen estudio para saber qué está pasando ahí".

Postergar la consulta médica agrava el deterioro del paciente y complica su posterior recuperación.

Priorizar la salud antes de ampliar la familia

Integrar un segundo felino en el hogar cuando el primero muestra malestar previo resulta altamente perjudicial. Un animal con molestias de salud no posee la capacidad de afrontar la llegada de un nuevo individuo a su territorio.

Respecto a la decisión de adoptar un nuevo miembro cuando el residente está enfermo, Carlos Gutiérrez concluye: "Si el gato que ya vive en nuestra casa tiene algún tipo de signo de enfermedad cualquiera que sea... en ese momento no podemos meter otro gato en casa, tenemos que pensar en él antes que en el otro gatito".

Garantizar la completa recuperación del felino primario es el requisito indispensable antes de iniciar cualquier proceso de adopción.