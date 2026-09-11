Así es el 'síndrome del perro negro', el gran problema para la adopción: "Supersticiones falsas, violencia o mala suerte"

Existe una duda recurrente entre quienes se interesan por la protección animal: ¿resulta cierto que los canes oscuros sufren un menor índice de adopción? Hoy en día, disponemos de certezas sobre el tema.

Esta dinámica describe la brecha de adopción entre los animales de manto azabache frente a aquellos de tonalidades claras.

"Es una realidad incontestable", confirma Cristina Marcos, representante del refugio madrileño Salvando Peludos. "Tanto perros como gatos de pelaje negro tardan más en encontrar familia".

Estas mascotas suelen prolongar su estancia en las instalaciones de acogida al no destacar en las plataformas digitales ni en las iniciativas de difusión.

"Pese a ser igualmente cariñosos que cualquier otro, se enfrentan a un periodo de espera más extenso por culpa de ideas preconcebidas y cierta dificultad visual para captar sus facciones", aclara Marcos.

El tono del pelaje

La pigmentación del manto constituye un elemento estético determinante en la percepción pública, condicionando directamente sus opciones de acogida. "Se les atribuyen mitos infundados sobre agresividad, mal presagio o peligro".

Diversos análisis confirman que estos ejemplares registran los periodos de estancia más dilatados en los centros de rescate y reducidas probabilidades de integrarse en un hogar, un patrón bautizado popularmente como el síndrome del perro negro.

"No existe un único motivo para explicar esta preferencia, sino una conjunción de factores", detalla una educadora a través de su canal de YouTube.

Prejuicios sociales

En determinados contextos culturales, la tonalidad oscura arrastra connotaciones ligadas al luto, al peligro o a lo siniestro. Esta carga simbólica genera reticencias infundadas, asociándoles injustamente atributos negativos como el desaseo o la fiereza.

Dentro de las dependencias del refugio, estos animales tienden a camuflarse en los habitáculos con escasa luz. Sumado a esto, capturar un buen retrato fotográfico resulta más complejo, dificultando que destaquen en la difusión por redes sociales o portales de adopción.

Para cierto sector del público, su apariencia puede resultar más simple o menos llamativa en comparación con ejemplares de mantos policromados, en especial si presentan un pelaje corto y uniforme.

A esto se suma un volumen superior de canes oscuros en los centros de acogida, lo que intensifica la rivalidad por llamar la atención de los visitantes. Esta sobrepresencia puede responder a la dominancia genética de este tono en multitud de cruces o a un menor interés comercial por parte de criadores.

Necesidades idénticas

"El carácter y la sensibilidad de un animal no dependen en absoluto de la tonalidad de su piel", enfatiza una adiestradora canina en redes. Sus exigencias afectivas y físicas son exactamente iguales a las de cualquier otro compañero.

Resulta prioritario promover la divulgación, derribar tópicos y erradicar los estigmas injustos que perjudican a estos ejemplares.

Elegir a uno de estos animales para integrarlo en la familia constituye el acto más firme para neutralizar esta tendencia.

Dar relevancia a su situación compartiendo sus retratos, historias y grabaciones en espacios digitales —así como invitar a la ciudadanía a interactuar con ellos— resulta crucial para transformar su realidad.

Respaldar la labor diaria de los centros que los cobijan es otro pilar fundamental. Estos compañeros poseen el mismo valor que los demás y no deben sufrir marginación por su estética. Absolutamente todos los animales merecen la oportunidad de disfrutar de una vida dichosa y plena.