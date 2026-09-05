Los animales en riesgo en Ceuta: las protectoras piden responsabilidad individual y medidas de prevención

Gatos rojos y blancos de una colonia felina, descansando y comiendo en la calle. istock

La compleja situación social y migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta ha desencadenado una preocupante ola de incidentes que afecta directamente a los vecinos, a las personas migrantes y al bienestar animal.

Desde hace unos días, usuarios, organizaciones ecologistas y colectivos animalistas, denuncian la gravedad del maltrato hacia la fauna vulnerable local. La publicación de los vídeos del intento de captura de una oca y de la extracción de un delfín de una orilla, han desatado críticas y advertencias.

Distintos actores políticos y cuentas en redes han utilizado las imágenes para cargar contra la gestión migratoria del Gobierno o señalar directamente al colectivo migrante. Sin embargo, frente a los datos no contrastados y las acusaciones de 'caza por hambre', la realidad es otra.

Entidades sociales señalan que se están difundiendo imágenes sacadas de contexto, vídeos antiguos y bulos. Insisten en que exagerar o generalizar conductas individuales perjudica la convivencia y desvía la atención de la protección real de las víctimas.

Frente a este escenario, el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha elevado un requerimiento formal al Gobierno de España para que coordine una respuesta contundente que garantice la asistencia humanitaria, la seguridad ciudadana y la protección del entorno natural.

Incidentes con animales bajo investigación

En las últimas semanas, la alarma social ha aumentado tras registrarse varios episodios de violencia y desprotección animal en distintos puntos del municipio.

Colectivos locales y gestores del Programa CER han alertado sobre la desaparición de ejemplares y posibles episodios de maltrato a gatos callejeros en zonas periféricas, hechos que continúan pendientes de esclarecimiento e investigación oficial.

Se ha verificado la muerte de varios animales con traumatismos severos. Uno de los casos más denunciados fue el del gato "Andrés" (que daba nombre a una colonia céntrica), recogido con heridas mortales provocadas por golpes brutales.

Diversos veterinarios señalan que parte de las desapariciones responden al comportamiento instintivo del gato feral, que huye de su territorio ante la masificación o alteración del entorno urbano, haciendo perder el rastro a sus gestores.

No existen pruebas suficientes ni información oficial confirmada que vinculen los ataques o la falta de gatos con la búsqueda de alimento por necesidad.

Grave descontrol

Sin embargo, las colonias felinas están atravesando una situación de grave descontrol, así como la fauna local. Un ciudadano intervino tras sorprender a un hombre transportando una oca con las patas inmovilizadas dentro de una bolsa.

La rápida actuación del testigo permitió liberar al ave, mientras el implicado se daba a la fuga. Otro caso que generó versiones contrapuestas fue la localización del cadáver de una cría de delfín.

Mientras diversos testimonios señalan que el cetáceo fue sacado del agua y agredido en la orilla, otras informaciones sostienen que la cría encalló ya sin vida por causas ajenas a la intervención humana.

El partido ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para identificar a los responsables de estos actos. La situación es grave y pone a los animales en una situación de vulnerabilidad extrema.

Atención humanitaria y prevención

Desde PACMA insisten en que la falta de cobertura de necesidades básicas —como el acceso a agua potable, saneamiento, alimentos y alojamiento para las personas que permanecen fuera de los recursos de acogida— genera un contexto de vulnerabilidad que agrava los riesgos sanitarios, ambientales y de convivencia.

Aunque la formación matiza que no hay constatación oficial de que los ataques a animales estén motivados por el hambre, defienden que garantizar los suministros mínimos es una medida preventiva imprescindible.

Asimismo, el partido ha pedido reforzar la vigilancia en playas, embalses y espacios protegidos, implantar un protocolo autonómico para el rescate de fauna silvestre varada o herida, y combatir judicialmente cualquier acto de maltrato.

PACMA ha subrayado que la responsabilidad de estos actos es estrictamente individual, rechazando de forma categórica que el sufrimiento de las víctimas sea instrumentalizado para propagar bulos o discursos de odio.