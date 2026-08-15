Un vecino de un pueblo de Ciudad Real acaba con la vida de 40 gatos: "Quien los quiera, dentro de su casa"

El Partido Animalista PACMA ha anunciado la presentación inminente de una denuncia formal ante la Guardia Civil contra un vecino del municipio ciudadrealeño de Valdepeñas.

El individuo afirma haber acabado con la vida de alrededor de 40 gatos comunitarios que transitaban por las carreteras colindantes o accedían al interior de su propiedad privada.

Los hechos saltaron a la luz tras la difusión masiva de un vídeo en redes sociales en el que el propio protagonista relata con detalle sus acciones.

Lejos de ocultar su autoría, el hombre justifica de forma categórica la erradicación de los animales y llega a manifestar que se encuentra convencido de haber realizado "una buena obra" para la comunidad.

Agresiones verbales y justificación de atropellos

Durante la grabación, el denunciado apela directamente a los "españoles de bien" y sostiene la tesis de que los felinos son depredadores destructivos que acaban con la fauna local.

Bajo su criterio, "quien quiera tener gatos debe mantenerlos dentro de su domicilio", rechazando de pleno la presencia de colonias en la vía pública.

En el mismo documento audiovisual, el hombre responsabiliza directamente al Ayuntamiento de Valdepeñas por autorizar la alimentación de estos animales comunitarios.

Insulta deliberadamente la gestora local encargada de las colonias, a quien profiere insultos machistas y degradantes de forma compulsiva, empleando hacia ella constantes términos despectivos.

El vecino reconoce explícitamente haber atropellado a una decena de ejemplares cuando estos intentaban cruzar la carretera adyacente a sus terrenos, cifra que se suma a los gatos que declara haber matado intencionadamente tras acceder a su finca.

Un delito tipificado en el Código Penal

Desde PACMA han querido dejar claro que los gatos comunitarios no son propiedad de la persona que dedica su tiempo a cuidarlos, ni tampoco fue esta quien los colocó en la vía pública.

Se trata de descendientes de animales previamente abandonados cuya tutela y gestión corresponden legalmente a la Administración local.

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, atribuye formalmente a los ayuntamientos la competencia de la gestión de las colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), así como los cuidados y la alimentación controlada por parte de personal gestor autorizado.

La formación política subraya que causar la muerte intencionada a gatos u otros animales protegidos constituye un delito contemplado en el Código Penal español que conlleva penas de prisión.

Por este motivo, PACMA ha trasladado a la Guardia Civil todo el material audiovisual recogido como prueba para que se abra la correspondiente investigación penal y se depuren las responsabilidades pertinentes.

La exigencia de medidas urgentes

La publicación de la grabación en las plataformas del Partido Animalista ha desatado un profundo rechazo entre la ciudadanía, acumulando cientos de comentarios de indignación.

Ante la gravedad de lo sucedido, la organización ha hecho un llamamiento público para solicitar la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos o información adicional sobre los animales desaparecidos o sobre los hechos denunciados.

Finalmente, PACMA exige una actuación inmediata al Ayuntamiento de Valdepeñas para que evalúe de urgencia el estado de las colonias felinas del entorno, determine el número exacto de ejemplares desaparecidos, ponga en marcha medidas de protección efectivas para los felinos supervivientes y brinde amparo y seguridad a las voluntarias encargadas de su cuidado.