Tomás Palomares, veterinario: "Durante el eclipse, mantén a tus animales en casa en el momento de exposición"

El eclipse solar que recorrerá el cielo español se plantea como una cita imperdible para miles de personas. Sin embargo, mientras los humanos se preparan para contemplar el fenómeno, la preocupación por la salud de las mascotas cobra un protagonismo vital.

Existe una idea preconcebida de que la fauna doméstica reaccionará con la misma fascinación que las personas ante el oscurecimiento del Sol. Nada más lejos de la realidad.

Las mascotas no comprenden la naturaleza del fenómeno y, por ende, su exposición directa solo conlleva peligros visuales y situaciones de tensión.

Ante la duda de si es necesario adquirir equipamiento especial para ellos, Palomares es tajante: "No tenemos que ponerles estas gafas. Ellos no van a mirar al sol directamente durante el eclipse".

El veterinario Tomás Palomares aborda con claridad el impacto que este evento puede tener en perros, gatos y otros animales de compañía, ofreciendo un enfoque claro para evitar riesgos innecesarios.

Un daño igualmente irreversible

A pesar de que no existe una tendencia natural en los animales a fijar la vista en el astro rey, la vulnerabilidad biológica de sus ojos ante la radiación solar es idéntica a la nuestra.

"Su retina se puede dañar exactamente igual que la nuestra", advierte el veterinario, remarcando que cualquier descuido o exposición forzada podría acarrear lesiones oculares irreversibles.

Para prevenir cualquier incidente, la pauta principal huye de complicaciones técnicas y se centra en la lógica diaria. Tal como resume el especialista, "simplemente hoy aplica algo muy sencillo: prevención y sentido común".

La recomendación básica pasa por resguardarlos en el entorno donde se sienten seguros y habituados, alejados de las aglomeraciones de personas que suelen concentrarse en parques y miradores.

El experto insiste de forma rotunda en esta indicación: "Mantén a tus animales en casa en el momento de máxima exposición".

Dentro del hogar, la precaución debe adaptarse al temperamento de cada mascota. En el caso de animales especialmente inquietos, conviene tomar medidas adicionales en las estancias iluminadas por el sol.

"Si son muy curiosos y van a estar mirando por la ventana, puedes cerrar cortinas o persianas". Asimismo, el veterinario desaconseja categóricamente el uso de gafas de protección adaptadas o improvisadas para las mascotas, ya que lejos de ayudar, suponen un grave riesgo digestivo. "Si las rompen o se las tragan, puede ser muy peligroso".

Un disfrute artificial

El ambiente festivo y la multitud que suele acompañar a la observación pública de estos eventos tampoco resultan idóneos para los animales de compañía.

Tomás Palomares recuerda que "no les lleves a ver el eclipse, no van a disfrutarlo y pueden agobiarse en lugares con mucha gente".

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Al final, la experiencia humana no es extrapolable al bienestar animal, por lo que el especialista insiste en que "tu conejo, tu perro o tu gato no va a disfrutar del eclipse igual que tú".

Finalmente, la atención de los cuidadores debe mantenerse en los días posteriores al fenómeno para detectar de forma precoz cualquier anomalía en el comportamiento o en la capacidad física del animal.

En caso de sospecha, la intervención profesional no debe posponerse. "Si días después del eclipse notas que tu animal presenta alteraciones visuales, se choca contra objetos o parece no ver correctamente, consulta con tu veterinario urgentemente", concluye Palomares.

Garantizar la tranquilidad de perros y gatos durante esa jornada es, en definitiva, la mejor manera de asegurar que el evento pase para ellos sin pena ni gloria.