Nimis, el gato policía que patrulla las calles: "Es una figura de referencia, hace que la comunidad se sienta más feliz"

Las calles y canales de Ámsterdam albergan a un guardián muy particular. Con su llamativo chaleco reflectante amarillo y un constante patrullaje urbano, Nimis se ha convertido en una auténtica sensación local y en un icono de seguridad emocional para sus vecinos.

El gato negro observa, vigila y protege el territorio de los canales como un verdadero protector. Sin embargo, su motivación diaria dista bastante de los procedimientos policiales habituales.

"Ámsterdam tiene al agente de policía más tierno de todos los tiempos, pero solo le importa entrar en cada casa para arrestar aspiradoras en lugar de resolver delitos", relata Lydia Faber.

Nació a mediados de 2021 y en estos cinco años su apariencia profesional y sus constantes patrullajes por las calles cautivaron a los vecinos, quienes lo bautizaron simbólicamente como un oficial de la ley.

Una protección frente al agua

"Nimis, el gato policía, no consiguió este trabajo por haber pasado años estudiando en la academia de policía o trabajando en Paw Patrol, sino porque empezó a vestirse para el trabajo que quería mucho antes de ser contratado", explica Faber en un vídeo de YouTube.

Todo comenzó en el agua. Nimis vivía con sus humanos en un bote flotante en los emblemáticos canales de la capital neerlandesa.

Su curioso carácter de cachorro lo llevaba a explorar constantemente las inmediaciones, lo que representaba un riesgo evidente de caída al agua. "Como era un gatito juguetón que vivía en un barco, Nimis claramente necesitaba algo de protección", comenta Faber.

Dado que le encantaba patrullar la ciudad, sus humanos le compraron un chaleco salvavidas de color amarillo brillante para mantenerlo a salvo mientras cumplía con su deber alrededor del canal.

Ese atuendo reflectante no tardó en llamar la atención del vecindario. La imagen de Nimis caminando con actitud vigilante por la zona llevó a los transeúntes y residentes a bautizarlo espontáneamente.

"Gracias a la colorida chaqueta y a sus frecuentes patrullas, los vecinos comenzaron a llamarlo el agente de policía local", señala la dueña.

La reacción de su familia no se hizo esperar: "A los humanos de Nimis les pareció divertida la idea, decidieron seguirles el juego y le cosieron una diminuta placa de policía en el chaleco, haciendo que pareciera que pertenecía a la Fuerza".

Un impacto real en la comunidad

Esa pequeña placa marcó un antes y un después en la rutina del pequeño animal. "Desde ese momento, Nimis se tomó su trabajo aún más en serio", remarca Faber.

"Sus patrullas gatunas diarias no solo mantenían las calles seguras, sino que también llevaban alegría a las personas con las que se cruzaba".

La empatía del felino traspasó la escala del vecindario y llegó hasta la propia comisaría central de la ciudad. Sus compañeros de dos patas adoptaron rápidamente al felino como un miembro más del equipo.

"A sus colegas de la Policía de Ámsterdam también les encantaba tenerlo cerca y lo trataban como a uno más de los suyos".

Hoy en día, Nimis es todo un atractivo urbano y una figura de referencia que atrae a curiosos de diversas procedencias. "Gente de todas partes viene a conocer a Nimis y a menudo preguntan si realmente trabaja para la policía", relata Faber.

Aunque no figure en la plantilla oficial de la administración, para el cuerpo policial su labor de proximidad es indiscutible: "En cierto modo, realmente lo es. Aunque no realice trabajo policial oficial, se ha ganado con éxito la confianza de la gente y hace que la comunidad se sienta más feliz y segura".