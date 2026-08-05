Brasil da una lección a España: prohíbe la producción y la venta de este alimento de origen animal desde 2027

La firma presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil ha marcado un antes y un después en el debate internacional sobre el bienestar animal.

Con la promulgación de la Ley Federal 15.475/2026, el gigante sudamericano se ha convertido en el primer país de América Latina —y apenas el segundo del mundo junto a la India— en prohibir de forma simultánea tanto la producción como la comercialización e importación de foie gras.

La medida entrará en vigor en 2027 y tipifica el uso de la alimentación forzada (gavage) con penas de prisión de tres meses a un año y cuantiosas multas.

No solo ha reactivado la conversación ética en la industria agroalimentaria, sino que ha generado un notable choque diplomático con Francia. El país galo, líder mundial de este sector gourmet, ha protestado formalmente alegando perjuicios al comercio y a la tradición cultural.

Sin embargo, la repercusión de la decisión brasileña pone de relieve la brecha legal que existe entre continentes y reabre el debate en Europa, donde países como España se sitúan en el extremo opuesto del espectro regulatorio.

El modelo brasileño

A diferencia de la mayoría de las naciones que han regulado el foie gras, el texto aprobado en Brasil prohíbe taxativamente la venta y la entrada al país de derivados obtenidos por gavage.

Países europeos como Italia, Alemania o el Reino Unido, así como latinoamericanos como Argentina, habían vetado previamente la producción dentro de sus fronteras por considerarla incompatible con el bienestar animal.

No obstante, en todos ellos la importación y el consumo en restaurantes o tiendas gourmet siguen siendo plenamente legales.

Brasil, al cerrar sus fronteras comerciales a este producto, rompe ese equilibrio y sienta un precedente que asfixia el mercado de exportación internacional.

La situación en España

Mientras la corriente internacional avanza hacia restricciones severas, España se mantiene como uno de los principales productores de foie gras a nivel global.

En la actualidad, el país forma parte del reducido grupo de cinco estados miembros de la Unión Europea —junto con Francia, Hungría, Bulgaria y Bélgica— que aún permiten y practican la alimentación forzada en aves acuáticas.

Cada año, cerca de un millón de patos y ocas son sometidos en España a este procedimiento, consistente en introducir un tubo metálico por el esófago para multiplicar hasta por diez el tamaño natural del hígado del animal mediante esteatosis hepática.

La legislación española y el marco europeo presentan una paradoja jurídica. Las normativas de comercialización de la Unión Europea imponen un peso mínimo del hígado hipertrofiado para que un producto pueda venderse bajo la denominación oficial de foie gras.

En la práctica, este estándar legal hace inviable la producción comercial sin recurrir a la alimentación forzada.

La presión ambiental y animalista logró llevar el debate al Congreso de los Diputados español. Se aprobó en la Comisión de Agricultura una Proposición no de Ley (PNL) impulsada para instar al Ejecutivo a evaluar el impacto de la gavage y estudiar alternativas de transición.

Sin embargo, a diferencia de una ley federal aprobada, una PNL es un mandato de posicionamiento político, pero no posee carácter vinculante.

Por ello, a día de hoy, la cría, el cebado, la importación y la venta de foie gras continúan amparados por la ley en todo el territorio español.

La decisión de Brasil demuestra que la presión social y ética está comenzando a traducirse en barreras comerciales efectivas.

A medida que más mercados cierran sus puertas al consumo de productos derivados de la alimentación forzada, los países productores europeos enfrentan una doble encrucijada: adaptar sus métodos gastronómicos tradicionales hacia alternativas sin gavage o asumir una creciente presión internacional y legislativa.