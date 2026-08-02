Italia cambia las normas: se destinan 2 millones de euros para ayudar a perros rescatados de peleas ilegales

Para las protectoras de animales y las organizaciones sin ánimo de lucro, ganar un rescate judicial contra las redes de peleas clandestinas a menudo marcaba el inicio de una pesadilla económica.

Recuperar a decenas de perros con traumatismos graves, heridas que requieren cirugía y secuelas psicológicas profundas significaba asumir gastos veterinarios y de alojamiento inasumibles. Hasta hoy.

El Gobierno italiano ha dado un paso decisivo en la protección del bienestar animal con la aprobación de la reglamentación del Fondo para la custodia de animales rescatados (Decreto 116/2026).

Con esta medida, el Estado italiano se compromete formalmente a financiar la asistencia integral y rehabilitación de los perros incautados en investigaciones contra la crueldad animal.

Aliviar la carga del Tercer Sector

La medida contempla una dotación presupuestaria de 2 millones de euros, distribuidos equitativamente en dos anualidades: un millón para 2026 y otro para 2027.

Este fondo no se limita a cubrir los gastos básicos de subsistencia, sino que aborda de manera global las necesidades reales tras un decomiso.

Atención veterinaria especializada y de urgencia: Tratamiento de lesiones graves derivado del maltrato y de los combates.

Logística y alojamiento: Cobertura de alimentación, transporte y estancia segura durante la tutela judicial.

Rehabilitación etológica: Programas de reeducación conductual impartidos por expertos en comportamiento animal.

"Cubrir los costes de su atención y alojamiento ayuda a aliviar a las organizaciones del Tercer Sector de una importante carga financiera que han soportado por sí solas hasta ahora", destacó la viceministra de Trabajo y Políticas Sociales, María Teresa Bellucci.

De la incautación a la segunda oportunidad

Hasta la entrada en vigor de esta reglamentación, las protectoras asumían de forma altruista el peso de los procesos judiciales, que en ocasiones se prolongan durante años. Esto dejaba a muchas organizaciones al borde de la quiebra financiera.

El nuevo reglamento es fruto del trabajo conjunto e impulso de entidades clave en el ámbito del bienestar animal en Italia, como la campaña "Io non combatto" de Humane World Italia y la Fondazione CAVE CANEM, líderes en la recuperación de animales víctimas de la violencia humana.

Especialistas y educadores caninos coinciden en que retirar a un animal de un entorno violento es solo el primer paso. Para que el rescate sea plenamente efectivo, resulta imprescindible aplicar programas de rehabilitación etológica que permitan a los perros superar el estrés postraumático, recuperar la confianza en las personas y, finalmente, encontrar un hogar definitivo mediante una adopción responsable.

Con la puesta en marcha del Decreto 116/2026, Italia sienta un precedente clave en el derecho y las políticas públicas de protección animal en Europa, demostrando que la responsabilidad sobre las víctimas de la crueldad debe ser compartida por la sociedad y garantizada por el Estado.