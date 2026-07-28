El grito silencioso tras los incendios de Madrid: la lucha para salvar a los animales y ayudar a los refugios

En estos días un grito silencioso, pero desolador, surge de las tierras. Los incendios forestales que han azotado el suroeste de la Comunidad de Madrid y el límite con Ávila han dejado a la fauna doméstica, ganadera y silvestre sin amparo.

Las imágenes que no paran de circular muestran la realidad de aquellos que tuvieron que ser rescatados a toda prisa de las llamas. En el mejor de los casos, el fuego llegó a quedarse a pocos metros de los refugios y santuarios de la zona.

Sin embargo, pocas cámaras enseñan a los que no han llegado a salvarse y se han quedado allí, atrapados en medio del humo. Se calcula que en cada hectárea de monte o zona forestal mediterránea conviven, de media, entre 10 y 15 individuos de fauna visible.

Muchos refugios y protectoras se han visto obligados a afrontar estas terribles emergencias prácticamente solos, sin un protocolo oficial que establezca cómo organizar la evacuación y protección de los animales. Vivieron horas dramáticas al quedar rodeados por las llamas, abriendo vallados de urgencia e improvisando medidas de evacuación para aves y animales vulnerables.

Una ayuda urgente

El santuario de Salvando Peludos, La Huella de Wonder, la Asociación Nazarín, el santuario de caballos Winston y la Fundación Santuario Vegan, entre muchos otros, han visto las llamas llegar y ahora necesitan ayuda.

Llevan días sin parar, coordinando rescates y el apoyo a los animales afectados por el fuego. Las ovejas y los cerdos del santuario El Valle Encantado han tenido que ser acogidos en el campito de Salvando Peludos.

Cerca de Robledo de Chavela, esta misma asociación ha rescatado a más de 50 animales atrapados en propiedades, evacuado dos residencias caninas y atiende la hospitalización de más de 5 animales al día.

Laura Luengo, coordinadora de Santuario Vegan, ha documentado en redes sociales todo lo ocurrido en los últimos cuatro días. Debido a la reactivación del fuego y a la densa humareda, el personal y sus fundadores tuvieron que ser evacuados de la zona.

Han estado entrando en turnos exprés escoltados por la Guardia Civil y la UME para alimentar, hidratar y medicar a los animales. El equipo ha pasado días sin apenas dormir, esperando durante horas la autorización de los cuerpos de seguridad en los accesos cortados para poder realizar los cuidados esenciales que necesitan los ejemplares más vulnerables o enfermos.

Hoy, a pesar del gran peligro y la cercanía del fuego, los alrededor de 200 animales rescatados (vacas, cerdos, ovejas, caballos, etc.) se encuentran con vida y sin daños directos por quemaduras.

Sin embargo, la prioridad actual sigue siendo estabilizar el perímetro del incendio para que el equipo pueda retomar la atención continua sin depender de evacuaciones o permisos restringidos de entrada.

Reducir el impacto de las emergencias

Esta misma situación se está repitiendo en los alrededores de toda la región, allá donde conviven personas y animales. Durante un incendio, los animales sufren golpes de calor, quemaduras, intoxicación por humo, estrés severo y desorientación.

Para reducir el impacto de estas emergencias, es vital evacuar cuanto antes, ofrecer espacios con sombra, agua fresca y zonas ventiladas. Para ayudar a que la temperatura corporal baje, es importante humedecer ingles, axilas o cuello y, sobre todo, intentar que reciban atención veterinaria lo antes posible.

Para ayudar a los animales y refugios afectados por los incendios en Madrid, la clave principal es encauzar el apoyo de forma coordinada para que la ayuda sea rápida y verdaderamente útil.

Los gastos de los refugios, protectoras y santuarios se han disparado debido a compras de material médico, traslados urgentes, acogidas de emergencia e infraestructuras calcinadas.

La vía más directa y necesaria en este momento son las donaciones económicas a las organizaciones que han estado en primera línea, como Santuario Vegan, Bichos Raros o la red de Santuario El Valle.

Con estas aportaciones, los refugios pueden cubrir gastos extraordinarios de atención veterinaria de urgencia, traslado de animales y la posterior reconstrucción de las instalaciones o vallados calcinados.

Los puntos de recogida

Diversas clínicas veterinarias, locales de barrio y puntos de recogida en Madrid están centralizando el material. Se necesitan frutas y verduras frescas, alpiste y alimento para aves, pan, garrafas de agua, cuencos y cubos, transportines, gasas, vendas y suero fisiológico.

También se necesita material básico para primeros auxilios veterinarios, así como pienso y comida húmeda para perros y gatos. Si dispones de tiempo o recursos logísticos, puedes ofrecerte como casa de acogida temporal para los animales desplazados o poner a disposición tu vehículo para el transporte de comida y enseres.

Eso sí, las autoridades y los propios refugios insisten en una regla de oro: nunca acudas por tu cuenta a la zona afectada. Antes de desplazarte o enviar material, ponte siempre en contacto con las organizaciones a través de sus canales o redes oficiales para coordinar la entrega y evitar colapsar los accesos de los equipos de emergencia.

El Partido Animalista PACMA ha solicitado al Ministerio del Interior la creación inmediata de una coordinación especial centralizada para garantizar la atención y evacuación de los animales que permanecen en viviendas, fincas, refugios, protectoras y explotaciones situadas en zonas desalojadas por los incendios forestales.

"Esta realidad no puede seguir siendo la norma", afirman desde la asociación FAADA. "Hoy más que nunca, contar con un protocolo de actuación es imprescindible". Por esto, desde hace años, las entidades reclaman que los animales se incluyan formalmente en los planes de protección civil.

"Por parte de la administración no existen planes de evacuación ni emergencias para los animales. La emergencia climática es una prioridad", afirma Javier Luna, presidente de PACMA, en un vídeo difundido en Instagram.

PACMA denuncia que numerosos particulares, asociaciones, protectoras y responsables de explotaciones están siendo evacuados sin que posteriormente se les ofrezca una alternativa para acceder a las instalaciones, proporcionar agua, alimento o medicación y comprobar el estado de los animales que dejaron atrás después de varios días.

El partido aclara que no reclama accesos descontrolados ni actuaciones que puedan poner en riesgo a las personas o dificultar las labores de extinción, sino un sistema oficial de entradas programadas, controladas y acompañadas por efectivos autorizados, siempre condicionado a la evolución del incendio y a la seguridad de cada zona.

Una vez más, han sido los particulares y las asociaciones de protección animal quienes han creado una red espontánea de solidaridad, ofreciendo vehículos, transportines, alimento, asistencia veterinaria y espacios para alojar temporalmente a animales evacuados y, en algunos casos, también a las personas responsables de ellos.