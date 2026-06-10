La historia de Hope, el gato de Madrid atrapado por un cepo metálico: "No fue un accidente fortuito, fue un acto cruel"

Hope formaba parte de una colonia felina protegida y controlada en la zona de Valdeolmos-Alalpardo, un municipio al noreste de la Comunidad de Madrid. Cuando los gestores fueron a hacer su ronda habitual de alimentación y control, escucharon unos maullidos de desesperación y acudieron de inmediato.

Fue encontrado en un estado desgarrador, atrapado por un cepo metálico de grandes dimensiones y completamente oxidado. La situación era de extrema gravedad.

Los rescatistas tuvieron que actuar con un cuidado absoluto para sacarlo de allí; un animal herido con tal brutalidad entra en estado de shock y tiende a defenderse por puro instinto de supervivencia.

A pesar de la dificultad, consiguieron inmovilizarlo, abrir el mecanismo de presión y liberarlo. Sin perder un solo segundo, lo trasladaron de urgencia a una clínica veterinaria.

Cuando llegaron al hospital, ya era demasiado tarde. El mecanismo de la trampa le causó heridas brutales: una de sus patas delanteras fue completamente amputada por la presión del artefacto, mientras que la otra presentaba fracturas severas.

El animal perdió muchísima sangre y, al evaluar la situación, las lesiones eran incompatibles con la vida. No tuvieron otra opción que eutanasiarlo para que dejara de sufrir. En las últimas semanas, la historia de Hope se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal y el uso de trampas prohibidas.

El caso desató tanta indignación entre los vecinos y las asociaciones que el equipo de PACMA ha convocado una manifestación este domingo, 14 de junio, a las 12:00 h en Alalpardo. Se marcha para pedir justicia, se marcha para recordar lo que no debe volver a pasar.

"No fue un accidente fortuito, fue un acto cruel para causar daño y sufrimiento. Exigimos que las autoridades den con los responsables de esta crueldad y que se haga justicia", escriben en sus redes sociales oficiales.

Una reforma urgente

El caso de Hope se utilizó para visibilizar la necesidad de reformar el Código Penal para que el maltrato animal con resultado de muerte conlleve penas de prisión efectiva que no dependan de si el agresor tiene o no antecedentes penales previos.

La investigación y los colectivos locales han arrojado datos muy específicos y crueles sobre las circunstancias del ataque. Y, según ellos, no ha sido un evento desafortunado.

El cepo no estaba escondido en mitad de un bosque o un descampado; fue colocado directamente en la ventana de una vivienda en el casco urbano de Alalpardo. Fue un acto premeditado.

El hecho de colocar una trampa de metal oxidado en un punto elevado y accesible para los felinos de la zona demuestra que el agresor buscaba activamente capturar y dañar a un animal de la colonia, descartando por completo la teoría de un descuido o un accidente de caza.

Tanto la colocación como el uso de cepos están tipificados como infracciones muy graves en la actual Ley de Bienestar Animal y en el Código Penal, lo que podría acarrear fuertes multas económicas y penas de prisión para el responsable si consiguen identificarlo.

La necesidad de colaboración

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo emitió un comunicado oficial condenando enérgicamente los hechos el 22 de mayo de 2026. Interpuso una denuncia formal ante las autoridades judiciales y el SEPRONA.

Hasta ahora, no se ha logrado identificar al artífice. Aunque el cepo estaba colocado en la ventana de un inmueble del casco urbano, las autoridades se han topado con complicaciones para señalar directamente a un culpable.

Es esa, precisamente, la principal razón del llamamiento de PACMA. El objetivo no es solo rendir homenaje a Hope, sino ejercer presión social para que el caso no quede archivado en un cajón y se localice al culpable.

La violencia es estructural y traspasa todas las fronteras que podemos imaginar. También los animales, como cualquier otro ser viviente, necesitan protección. La historia de Hope es, en realidad, la historia de todas.