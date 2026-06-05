Ya es oficial: El Ministerio de Agenda 2030 ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones para la protección animal

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto oficialmente el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a la protección animal, una inyección económica fundamental para el despliegue de las políticas de bienestar animal en todo el país.

Estas ayudas se dividen en dos grandes bloques diferenciados: uno dirigido a las entidades locales y otro a las asociaciones protectoras sin ánimo de lucro. Sin embargo, el reloj ya está en marcha y la administración ha fijado unas fechas límite muy estrictas que expiran en los próximos días.

Para las entidades locales, que incluyen ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y mancomunidades, el plazo de solicitud finaliza el próximo diez de junio de 2026.

El método CER

Estas administraciones públicas pueden solicitar la partida presupuestaria estatal para financiar la implantación integral del método de Captura, Esterilización y Retorno, conocido como CER.

Asimismo, la subvención cubre los tratamientos veterinarios de los gatos comunitarios, la mejora de sus condiciones de vida y alimentación, y la financiación de campañas de concienciación ciudadana o formación del propio personal municipal.

Por otro lado, las entidades de protección animal legalmente registradas disponen de un margen ligeramente superior, concretamente hasta el quince de junio de 2026. Cada asociación podrá presentar una única solicitud optando por una de las dos líneas de actuación disponibles.

La primera línea se centra exclusivamente en las colonias felinas, financiando la identificación, custodia y control poblacional de los gatos callejeros.

La segunda línea se destina al cuidado de animales abandonados, permitiendo sufragar los gastos de esterilización, atención veterinaria y la mejora de las condiciones de vida en los refugios mientras los animales esperan ser adoptados.

Cómo realizar la tramitación

Toda la tramitación debe realizarse de forma exclusivamente telemática a través de la sede electrónica del Ministerio, donde se encuentran publicadas las bases completas y los modelos de memoria justificativa.

Dado que muchos ayuntamientos desconocen la existencia de estos fondos o carecen de personal para monitorizar las convocatorias, la implicación ciudadana es crucial.

Cualquier particular o gestor de colonias puede presentar una instancia por registro en su consistorio local para alertarles de la oportunidad de obtener esta financiación antes de que expire el plazo.