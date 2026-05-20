Cristina García, jurista: "Vivotecnia no fue enjuiciada porque el Código Penal no contemplaba a las empresas"

Tras cinco años esperando justicia para los animales de Vivotecnia, el juicio ha concluido. Los dos acusados por posibles delitos de maltrato animal han sido absueltos. "Hemos recibido esta sentencia como un jarro de agua fría", afirma Cristina García, vicepresidenta de PACMA y jurista, en una entrevista con Mascotario.

Desde PACMA reconocen que no se la esperaban y estaban plenamente convencidos de la solidez y fundamentación legal de su acusación. "Las pruebas practicadas en el juicio, los documentales, testificales y periciales, respaldaban al 100% que se había cometido un delito de maltrato animal".

La discrepancia principal de PACMA, y lo que será el eje central de su recurso de apelación, radica en la "interpretación y la valoración" que el juez ha hecho de estas pruebas.

Las argumentaciones

La sentencia es compleja y expone muchos argumentos. El juzgado aplicó el Código Penal antiguo, el cual requería que se acreditaran lesiones que afectaran gravemente a la salud del animal o que provocaran su muerte.

"Aunque a las ratas se les extraía sangre punzando la parte trasera del ojo, una práctica que de por sí produce lesiones, la sentencia sostiene que no se ha acreditado que las lesiones fueran más allá de lo legalmente aceptable dentro del propio experimento ni que la ausencia de una sedación profunda haya provocado lesiones excesivas".

Además, aunque las defensas intentaron impugnar los vídeos encubiertos, el juez resolvió que fueron admitidos de forma válida y lícita. Sin embargo, los vídeos eran solo una prueba más; al valorarlos en conjunto con el resto de las declaraciones y documentos, el juez consideró que no se habían probado de manera evidente todos los requisitos del tipo penal.

La sentencia hace una mención expresa a la acusación de PACMA respecto a la crueldad empleada hacia las ratas. El juez dio la razón a PACMA al apreciar que los animales "han sufrido de una forma exagerada, injustificada e innecesaria" y destacó la "absoluta crueldad e indiferencia" de uno de los acusados.

Sin embargo, como no se acreditaron "lesiones concretas", esto entraría en el ámbito del delito leve de maltrato animal, el cual ya había prescrito al pasar un año desde los hechos, impidiendo así una condena.

Un paraguas de impunidad

El juez estableció como premisa que en el juicio no se valoraba la moralidad de la experimentación animal —la cual asume que causa sufrimiento o muerte—, sino si se traspasaba la línea de la normativa legal para convertirse en maltrato.

PACMA lamenta que durante todo el proceso ha existido un "paraguas de impunidad" o laxitud. "La empresa Vivotecnia no fue enjuiciada porque el Código Penal vigente entonces no preveía que las personas jurídicas cometieran este delito", indica Cristina.

"Los altos cargos de la empresa, a quienes consideramos igualmente responsables de los actos atroces, no fueron llevados a juicio y, de la infinidad de vídeos grabados, solamente fueron objeto de juicio dos de ellos: el del conejo y los de las ratas".

PACMA ha confirmado que recurrirá la sentencia en apelación basándose en la posible errónea valoración de la prueba por parte de su señoría. "Ya estamos trabajando en ello, pero aún no hemos podido analizar profundamente los argumentos, los motivos que vamos a exponer en ese recurso y su fundamentación jurídica . Consideramos, con todos los respetos hacia el poder judicial y en términos de defensa de la acusación formulada por PACMA, que se podría haber realizado una errónea interpretación de la prueba practicada y las conclusiones que se alcanzan como consecuencia de esa valoración".

Y no es la única. Desde la asociación FAADA afirman que "esta sentencia nos duele", pero que no se van a quedar aquí. Junto con el resto de acusaciones populares van a recurrir, aunque son conscientes de que no será fácil, sobre todo por el tema de la prescripción. "La absolución no significa que no pasara nada en Vivotecnia. Las imágenes hablan por sí solas y en la propia sentencia se reconoce que existió sufrimiento por parte de los animales".

Respecto a emprender otras vías o acciones legales paralelas contra los responsables del laboratorio, Cristina afirma que es algo que todavía no han analizado en profundidad, por lo que no está ni decidido ni descartado.

Una Ley insuficiente

La organización critica de forma enérgica que la Ley de Bienestar Animal de 2023 excluya a los animales de experimentación. Aunque existe normativa europea y nacional que regula los protocolos para garantizar estándares de bienestar, PACMA denuncia que los laboratorios no la cumplen y las autoridades competentes no están vigilando ni sancionando estos incumplimientos a nivel administrativo. "Esto provoca que las prácticas sin justificación legal deban llevarse por la vía penal donde, como ha ocurrido en este caso, tampoco se consigue justicia".

Pese a la sentencia, el "Caso Vivotecnia" ha marcado un antes y un después. Gracias a la testigo infiltrada que sacó a la luz estas atrocidades, se ha generado una revolución a nivel de concienciación social, llevando a que la población se cuestione el consumo de cosmética, ropa o alimentación testada en animales.

"La experimentación animal siempre había estado oculta, omitida, oscurecida e ignorada, principalmente por intereses económicos; pero eso hacía que la sociedad no fuera consciente de lo que había detrás de las paredes de esos laboratorios", concluye Cristina.

No obstante, PACMA lamenta que esta evolución social no se refleje a nivel político, afirmando que son el único partido que ha actuado con contundencia históricamente y exigiendo a los partidos en el gobierno que tengan "mano dura" y hablen claro sobre el fin de la experimentación animal.