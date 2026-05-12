Los veterinarios coinciden: los gatos deben tener su alimento disponible las 24 horas para que se racionen sus porciones

"Muchas personas eligen a los felinos como compañeros bajo la creencia de que son mascotas supremamente fáciles de tener", afirma la médica veterinaria y zootecnista Laura Londoño desmiente.

Según explica la experta, existe el falso mito de que con los gatos "el mantenimiento va a ser muy bajo, que lo podemos dejar solo mucho tiempo y que las necesidades son muy bajitas".

Sin embargo, advierte que tomar esta decisión a la ligera, sin conocer sus requerimientos reales y su comportamiento natural, puede derivar en situaciones difíciles para los propietarios.

Animales solitarios

Para comprender el verdadero carácter felino, es fundamental entender que son animales solitarios, territoriales e individualistas, a los que usualmente no les gusta convivir con especies diferentes o adaptarse a ambientes extraños.

Además, la veterinaria recalca que su naturaleza es nocturna, por lo que resulta completamente normal que corran, jueguen o maúllen durante la noche. Para garantizar su bienestar, Londoño señala una serie de recursos indispensables que comienzan con una alimentación e hidratación constantes.

A diferencia de los perros, los gatos deben tener su alimento disponible las 24 horas para que ellos mismos racionen sus porciones, requiriendo siempre una dieta de excelente calidad y alta en proteína.

Asimismo, al ser propensos a ciertas patologías, es obligatorio colocar varios puntos de hidratación por toda la casa para incentivar el consumo de agua.

El ejercicio físico y la estimulación mental constituyen otro pilar esencial, ya que, como declara la experta, "los gatos son animales cazadores" y no se puede pretender que no sea necesario jugar con ellos.

Aunque no requieren paseos exteriores, sí necesitan actividad intensa diaria dentro del hogar, utilizando herramientas como cañas de pescar para evitar el sedentarismo y la obesidad.

De igual forma, subraya que los gatos "necesitan pensar", por lo que los dueños deben dedicar tiempo a ejercicios que mantengan su actividad cognitiva en condiciones óptimas.

Espacios tridimensionales

Otro aspecto vital en el diseño del hogar es la creación de espacios tridimensionales y el uso de rascadores. Laura Londoño revela que todos los gatos, sin importar su edad, necesitan lugares elevados porque "tienen una necesidad innata de estar en superficies más altas donde puedan verificar todo su territorio".

Esto les permite emular su comportamiento en la naturaleza. Por esto, es imperativo contar con rascadores altos que les permitan trepar, afilar sus uñas, estirarse y marcar su territorio de forma adecuada.

Todo ello debe complementarse con una higiene impecable en su caja de arena, que debe estar ubicada en un lugar seguro y ser limpiada diariamente, realizando un cambio total de arena y lavado de bandeja cada 15 o 20 días.

Finalmente, la veterinaria recuerda que tener un gato exige una dedicación estética y sanitaria rigurosa. Esto incluye cepillado de pelo al menos tres veces por semana para evitar obstrucciones digestivas por bolas de pelo, cortes de uñas mensuales y visitas anuales obligatorias al veterinario para vacunas y desparasitación.

Londoño es tajante al desmentir que los gatos puedan quedarse solos durante jornadas de 12 horas o viajes prolongados, pues requieren atención y afecto constantes. Pese a estas responsabilidades, la profesional asegura que adoptar un felino es una decisión maravillosa que "lo único que va a hacer es llevar muchísima felicidad, muchísimo amor y una compañía increíble a tu casa".