La empresa de las galletas Oreo da un paso histórico: sustituye la experimentación animal por tecnologías de vanguardia

En un movimiento que redefine los estándares de la industria alimentaria global, Mondelēz International ha anunciado de manera oficial el cese definitivo de todas sus pruebas en animales.

Esta decisión, que afecta directamente a marcas de renombre mundial como Oreo, representa uno de los hitos más significativos en la historia reciente de la responsabilidad social corporativa. Responde a una demanda creciente por parte de consumidores que exigen una coherencia total entre los productos que disfrutan y sus valores éticos.

Durante décadas, la relación entre las grandes multinacionales de la alimentación y la experimentación animal ha sido un terreno gris y objeto de constantes críticas.

Aunque el consumidor promedio suele asociar estas prácticas exclusivamente con la industria cosmética o farmacéutica, muchas empresas de consumo masivo mantenían programas de ciencia nutricional que involucraban animales para testar los efectos de ciertos ingredientes o validar beneficios para la salud.

Una nueva política

La nueva política de la compañía propietaria de Oreo clausura estas prácticas, eliminando no solo las pruebas directas, sino también la financiación de estudios externos que requieran el uso de seres vivos para sus investigaciones.

Este cambio de paradigma ha sido impulsado en gran medida por la presión sostenida de organizaciones de defensa animal y una estrategia de activismo dentro de la propia junta de accionistas.

Al cerrar los vacíos legales que permitían experimentos en nombre de la innovación científica, la empresa se compromete a sustituir estos métodos arcaicos por tecnologías de vanguardia.

En su lugar, el desarrollo de nuevos productos se apoyará ahora en modelos celulares avanzados y simulaciones computacionales que ofrecen resultados precisos sin necesidad de intervención animal.

El último obstáculo ético

Para el público general y, especialmente, para la comunidad que busca opciones de consumo responsable, este anuncio elimina el último obstáculo ético que pesaba sobre la galleta más famosa del mundo.

Oreo, que ya gozaba de gran popularidad por su receta libre de ingredientes de origen animal en muchos países, completa ahora su transición hacia un modelo de negocio que prioriza el bienestar animal en todas las etapas de su cadena de valor.

Este paso no solo refuerza la imagen de la marca, sino que envía una señal inequívoca al resto de los gigantes del sector sobre la inviabilidad de mantener prácticas de laboratorio tradicionales en un mercado que valora, por encima de todo, la transparencia y la compasión.