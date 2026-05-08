Alysa Liu es campeona olímpica de patinaje artístico y su gato es su mayor apoyo: "Ser una 'Cat Mom' es mi personalidad"

En el mundo del patinaje artístico, donde cada milímetro cuenta y la presión es capaz de quebrar al más fuerte, Alysa Liu ha encontrado su ancla de estabilidad a miles de kilómetros del hielo: sus gatos, Sesame y Chia.

Tras su histórica victoria en los Juegos de Milano Cortina 2026, donde se convirtió en la primera estadounidense en ganar el oro individual en 24 años, la "Golden Girl" ha revelado que su verdadera prioridad no son las medallas, sino volver a casa para estar con sus felinos.

Durante la competición en Italia, una historia conmovió a las redes sociales. Alysa, conocida por su autenticidad generación Z, confesó que durante las noches previas a su programa libre, su mayor preocupación era si su gato negro, Sesame, estaba viéndola por televisión en California.

"Le pedí específicamente a mis amigos que encendieran la tele y pusieran la competencia. Necesitaba saber que Sesame me estaba viendo patinar. Ser una 'Cat Mom' es mi verdadera personalidad ahora mismo", declaró Liu en una entrevista exclusiva para NBC Olympics tras recibir su medalla.

Dos personalidades, un equilibrio

En una reciente e íntima charla con Interview Magazine (abril 2026) realizada en un café de gatos, Alysa profundizó en las personalidades de sus mascotas, revelando que Sesame, de aproximadamente dos años, es el polo opuesto a su nueva compañera, Chia.

"Es súper tímido, nada sociable", explicó Alysa mientras interactuaba con gatos en adopción. "Es mi sombra, pero solo cuando estamos solos". Mientras Chia, la nueva integrante de la familia es, según la patinadora, "una gata muy curiosa, lo opuesto a Sesame".

El refugio tras la Met Gala

A pesar de haber sido la sensación de la Met Gala hace apenas unos días, donde deslumbró junto a figuras como Taylor Swift, Alysa ha dejado claro que la fama es solo una parte de su vida que intenta "gestionar".

Su verdadero refugio es su apartamento de estudiante en UCLA, donde Sesame y Chia la esperan lejos de los flashes. "Hay tantos ojos puestos en mí ahora mismo que a veces me da miedo publicar cosas personales en Instagram", confesó a Interview Magazine.

"Me siento más segura compartiendo momentos con mis gatos que cualquier otra cosa. Ellos no saben que soy campeona olímpica, solo quieren sus premios". Con el anuncio de su retiro temporal de las competiciones para este verano, Alysa planea dedicar los próximos meses a sus estudios y a lo que ella llama "terapia gatuna".

Tras años de estrés sistémico en la élite del deporte, la joven de 20 años parece haber aprendido la lección más importante: que el éxito es efímero, pero el ronroneo de Sesame en el sofá es para siempre.