Los veterinarios coinciden: este hongo es el escudo definitivo contra las enfermedades estacionales y el envejecimiento

En un momento en el que la alimentación natural y la medicina preventiva ganan terreno frente a los ultraprocesados, el sector de las mascotas no se queda atrás. Si hace poco hablábamos del diseño de lujo para el paseo, hoy ponemos el foco en el bienestar interior.

La marca Mary Trufa ha puesto en el radar de los propietarios más exigentes el Inmunochaga, un suplemento basado en la micoterapia que promete ser el escudo definitivo contra las enfermedades estacionales y el envejecimiento celular.

El protagonista indiscutible de este producto es el Hongo Chaga (Inonotus obliquus), conocido en la medicina tradicional del norte de Europa y Asia como el "rey de los hongos". Crece de forma silvestre en los troncos de los abedules y su densidad nutricional es, sencillamente, apabullante.

A diferencia de los complejos vitamínicos sintéticos, el Inmunochaga de Mary Trufa destaca por su pureza. Se presenta como un polvo fino obtenido del cuerpo fructífero del hongo, lo que garantiza una alta concentración de betaglucanos y antioxidantes, sin rellenos, harinas ni aditivos que puedan perjudicar la digestión de nuestros peludos.

Una necesidad de las mascotas modernas

La suplementación con hongos funcionales no es una moda pasajera, sino una respuesta a las necesidades de las mascotas modernas. Los beneficios de añadir una cucharadita de este "oro negro" a su cuenco son múltiples:

Refuerzo inmunitario: Ideal para perros con defensas bajas, ejemplares sénior o aquellos que se recuperan de una intervención quirúrgica.

o aquellos que se recuperan de una intervención quirúrgica. Poder antioxidante: Ayuda a combatir los radicales libres, retrasando los signos del envejecimiento y mejorando la vitalidad general.

Salud digestiva y cutánea: Sus propiedades antiinflamatorias naturales suelen reflejarse en un pelaje más brillante y una digestión menos pesada.

Bienestar de alta gama por menos de 25 euros

El formato de Inmunochaga se comercializa en torno a los 23,95 €, un precio competitivo si tenemos en cuenta que las dosis necesarias son mínimas (especialmente en perros pequeños y gatos), lo que alarga la vida del envase considerablemente.

Además, su aplicación es sumamente sencilla: basta con espolvorearlo sobre su comida habitual —ya sea dieta BARF, húmeda o pienso— para que lo ingieran sin apenas darse cuenta, gracias a su sabor terroso y natural que suele ser muy bien aceptado.

La opinión de los expertos: menos es más

La tendencia actual en nutrición animal apuesta por la simplificación. Menos ingredientes, pero más potentes. El Inmunochaga encaja perfectamente en esta filosofía: un solo ingrediente natural capaz de equilibrar el organismo desde dentro.

En definitiva, si buscas que tu mascota no solo luzca bien por fuera (con su collar de Zara o su bolso de Vuitton), sino que se sienta fuerte por dentro, el hongo Chaga es la incorporación que tu botiquín perruno estaba esperando.