Los veterinarios coinciden: administrar a tu gato esta medicina durante 30 días logra disminuir su estrés

El estrés es uno de los grandes enemigos de los gatos. No solo altera su comportamiento, sino que tiene efectos perjudiciales a largo plazo en su sistema inmunitario y aparato urinario, pudiendo provocar cistitis, pérdida de apetito o conductas destructivas.

Ante este problema, muchos cuidadores buscan alternativas en internet, lo que ha popularizado el uso de sustancias naturales para relajar a las mascotas.

Para aclarar la efectividad de estos métodos, el veterinario Carlos Gutiérrez, en un vídeo de YouTube, analiza tres de los remedios naturales más famosos: el CBD, la valeriana y la ashwagandha.

Eficaz, pero solo a largo plazo

El CBD es un compuesto obtenido del cáñamo que, a diferencia del THC, no tiene efectos psicotrópicos. En la medicina veterinaria, existe evidencia sólida sobre sus beneficios.

Según el experto, el CBD ayuda a reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en sangre.

Sin embargo, hace una aclaración fundamental: solo funciona para el estrés crónico, como la ansiedad por separación, tras un uso prolongado. Carlos advierte que no es útil para situaciones de estrés agudo.

"No serviría para decir: 'Mi gato tiene que ir al veterinario esta tarde, vamos a darle un poco de CBD'. Un gato que recibe una dosis única antes de un evento puntual sentirá el mismo nivel de estrés que si no hubiera tomado nada".

Cuidado con las dosis y el efecto paradójico

Aunque en humanos una infusión de valeriana (Valeriana officinalis) ayuda a reducir la ansiedad, en los felinos la realidad es distinta. El extracto de raíz tiene un efecto sedante que los hace estar menos conscientes, pero esto no implica necesariamente una reducción del estrés interno.

Además, los gatos presentan reacciones impredecibles:

Aproximadamente el 50% no experimenta ningún efecto.

Algunos se relajan profundamente.

Otros sufren una reacción eufórica y se agitan descontroladamente.

El veterinario es enfático respecto a los riesgos de la automedicación: "No puedes darle la que tú tomas ni pastillas de herbolario". Una dosis inadecuada puede provocar una bajada peligrosa de la tensión arterial y afectar la función cardíaca.

La nueva promesa

Proveniente de la medicina tradicional india, la ashwagandha ha ganado popularidad recientemente y sus resultados en felinos son "bastante prometedores".

Estudios han demostrado que, al igual que el CBD, administrar ashwagandha durante 30 días en dosis controladas logra disminuir el cortisol.

Es una herramienta útil para el manejo del estrés crónico, aunque su eficacia en momentos de estrés puntual todavía no ha sido suficientemente estudiada en gatos.

Como conclusión, el experto deja una lección vital: "No todo lo natural es seguro para nuestros gatos y, sobre todo, no todo lo natural es eficaz".

Al tratarse de plantas medicinales, la automedicación es peligrosa. La recomendación principal es utilizar únicamente productos formulados específicamente para animales y, ante todo, consultar siempre con un veterinario para determinar el tratamiento y la dosis adecuada para cada caso particular.