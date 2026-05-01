Los expertos coinciden: para los niños de 6 años el gato es un aliado terapéutico contra el miedo a la oscuridad

Diversas publicaciones que circulan en plataformas digitales muestran a felinos custodiando el descanso de los más pequeños, y aunque el misticismo popular suele hablar de limpiezas energéticas, la ciencia moderna ofrece hoy una explicación mucho más fascinante.

Investigaciones recientes sugieren que los gatos no solo duermen al lado de los niños por afecto o búsqueda de calor; su presencia altera positivamente la arquitectura del sueño infantil, facilitando una fase REM mucho más estable.

El "efecto escudo": la ciencia de la cohabitación nocturna

Para entender cómo un gato "protege" un sueño, hay que mirar a la neurobiología del apego.

La Dra. Penny Curtis, investigadora de la Universidad de Sheffield y autora de estudios clave sobre la infancia y las mascotas, sostiene que los niños perciben a sus animales como "compañeros de protección" que proporcionan un apoyo social constante, incluso durante la noche.

Esta sensación de seguridad disminuye drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés que suele disparar las pesadillas. A esto se suma la "terapia de frecuencia" natural del felino. El ronroneo emite una vibración constante de entre 25 y 150 hercios.

Según estudios de la Dra. Elizabeth von Muggenthaler, especialista en bioacústica, estas frecuencias tienen propiedades curativas y relajantes que ayudan a bajar la presión arterial y sincronizar el ritmo cardíaco del niño con el del animal.

"El ronroneo actúa como un ruido blanco biológico que ayuda al cerebro infantil a desconectar de los estímulos de alerta", indican los expertos en neuropsicología.

El centinela del cortisol: por qué los niños duermen mejor acompañados

La presencia de un gato en la cama no solo es una cuestión de confort, sino de regulación térmica y química. El Dr. James J. McKenna, experto en el estudio del sueño y la cohabitación, ha explorado cómo el contacto con otro ser vivo regula la respiración y evita los despertares bruscos.

En el caso de los niños, el contacto físico con el gato dispara la liberación de oxitocina, lo que contrarresta la ansiedad por separación que muchos menores sienten al apagarse las luces. Sin embargo, los expertos en salud pública recalcan la importancia de la higiene.

La Dra. Beth Daly, investigadora en interacción humano-animal, subraya que, aunque la cohabitación mejora el bienestar emocional, los padres deben asegurar que el animal esté desparasitado y que el niño no sufra alergias. "A partir de los 6 o 7 años, cuando el niño ya tiene autonomía motriz, el gato se convierte en un aliado terapéutico contra el miedo a la oscuridad", afirma Daly.

¿Mito o realidad? La "esponja emocional" en el dormitorio

¿Es real que los gatos "absorben" lo malo? La ciencia dice que sí, pero de forma fisiológica. Los gatos son expertos en detectar el lenguaje corporal y el ritmo respiratorio.

Si un niño empieza a tener una respiración agitada (previa a una pesadilla), el movimiento o el ronroneo del gato suele actuar como un ancla sensorial que devuelve al niño a un estado de calma sin llegar a despertarlo.

La protección que los gatos brindan no es contra entes invisibles, sino contra los enemigos reales del descanso infantil: el estrés acumulado, el sentimiento de soledad y el miedo a la oscuridad. Un gato enroscado a los pies de la cama no es solo una mascota.

Es biológicamente hablando, el mejor centinela para que los monstruos del armario nunca lleguen a materializarse.