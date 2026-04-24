Los animales de Billie Eilish: vive con un pitbull y un gato gris y se enfrentó a Óscar de la Renta por las pieles

Cuando Billie Eilish fue invitada a la Gala del Met en 2021, Óscar de la Renta se ofreció a vestirla. Ella era la estrella del momento y acababa de cambiar su imagen al rubio platino con una estética de "Old Hollywood".

Sin embargo, Billie aceptó ir con una condición: que la marca se comprometiese, por escrito y de forma pública, a eliminar por completo el uso de pieles de animales en todas sus colecciones futuras.

Lograr que una institución tan antigua cambiara su modelo de negocio por una sola artista fue un hito sin precedentes. Pero para la artista, su compromiso es estructural.

Vegana desde 2014, ha hecho de su amor por los animales un altavoz público. Para ella, tener una mascota no es una cuestión de estatus, sino de responsabilidad estructural.

Shark y el recuerdo de Pepper son los pilares de una artista que entiende que, en un mundo de consumo desenfrenado, rescatar una vida es el acto más revolucionario que existe. Su historia va más allá de su música: está rodeada de animales.

Del refugio al estrellato

Si hay un rostro que ha humanizado a la Billie más íntima, es el de Shark. En 2020, durante el aislamiento global de la pandemia, la cantante decidió abrir las puertas de su casa para hacer "fostering" (acogida temporal) de un cachorro de Pitbull gris.

Lo que empezó como un gesto altruista para aliviar la carga de los refugios saturados terminó en una adopción permanente. Shark no es solo su compañero; es su sombra en los estudios de grabación y su apoyo emocional tras las giras agotadoras.

Al adoptar un Pitbull, Billie también lanzó un mensaje político silencioso contra el estigma que rodea a esta raza, a menudo injustamente catalogada como violenta.

El fin de una era

El 2023 marcó un punto de inflexión emocional para la familia O'Connell con la partida de Pepper, la perrita rescatada que acompañó a Billie durante 15 años. Pepper estuvo ahí antes de los Grammys, antes de los estadios llenos y antes de que el mundo supiera quién era Billie Eilish.

Creció con ella desde que era una niña desconocida que hacía música en su habitación con Finneas. "Mi mejor amiga. Te veré de nuevo algún día, dulce niña", escribió la artista en un tributo que conmovió a millones.

Tras la muerte de Pepper en 2023, la familia no ha "reemplazado" su lugar con un perro propio de forma inmediata, sino que han volcado ese amor en seguir ayudando a perros que están en la lista de sacrificio de los refugios de Los Ángeles.

La familia O'Connell nunca deja de hacer acogida. Siempre hay algún perro o gato temporal en la casa de Highland Park. Billie suele ir allí para pasar tiempo con ellos y usar sus redes sociales para ayudar a que esos animales encuentren un hogar definitivo.

El activismo detrás del afecto

A diferencia de otros artistas que optan por "perros de diseño" o razas exóticas de miles de dólares, Billie ha mantenido una línea ética inquebrantable y se ha convertido en la mayor defensora del "Adopt, don’t shop" (Adopta, no compres).

Al igual que con sus perros, Billie promueve mucho la adopción de gatos negros, que estadísticamente son los que menos se adoptan en los refugios debido a supersticiones.

Utiliza sus redes para dar visibilidad a animales "difíciles" de adoptar y su estilo de vida vegano es la base sobre la cual construye su hogar multiespecie.

A diferencia de la época en la que vivía a tiempo completo en la casa de sus padres, donde siempre había muchos animales de acogida, ahora tiene su propia residencia donde convive con su perro Shark y su gata Misha.

En varias entrevistas, ha mencionado que debido a su ritmo de trabajo actual y sus giras mundiales, no quiere acumular más mascotas propias por ahora. Mientras otros artistas encuentran en sus mascotas un refugio privado, Billie Eilish intenta ser un foco sobre los que más necesitan un hogar.