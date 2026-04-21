Los expertos coinciden: acaba de llegar el mejor antiparasitario para tu mascota por sólo 14,20 euros

Los antiparasitarios para mascotas son medicamentos diseñados para prevenir, controlar y eliminar los organismos que viven a expensas de tu perro o gato. A diferencia de nosotros, estos animales interactúan con su entorno principalmente a través del hocico.

Por esto, son más propensos a ingerirlos accidentalmente. El pelo de las mascotas proporciona un microclima ideal para que las pulgas y garrapatas se escondan, se reproduzcan y se alimenten sin ser detectadas fácilmente.

Muchos expertos en animales afirman que mantener al día este tratamiento no es solo una cuestión de higiene, sino un pilar fundamental de la medicina preventiva veterinaria. Y ahora que ha llegado la primavera con el buen tiempo y los planes al aire libre, es aún más importante.

El mejor antiparasitario

Elegir el "mejor" antiparasitario no depende de cuál sea el más caro, sino del estilo de vida de tu mascota y de la zona donde vivas. "Las pipetas son una protección mensual. Muy utilizadas tanto en perros como en gatos".

Mientras que los collares son una protección continua durante meses. "Son cómodos si buscas olvidarte de aplicaciones frecuentes".

Si tu perro sale mucho de excursión, corre por el césped alto o vive en zonas con mucha vegetación la mejor opción es combinar un collar con una pipeta. Es doble seguridad.

Necesita el efecto repelente del collar para las garrapatas y la potencia de la pipeta para los mosquitos que transmiten la Leishmaniosis. Sin embargo, como recuerdan los expertos, asegúrate siempre que sean compatibles y que tu animal de compañía necesite ese nivel de protección.

Por el contrario, si tu perro pasea por zonas controladas y duerme dentro casa la mejor opción es la pipeta mensual o un comprimido masticable. Son extremadamente efectivos porque no se pierden con los baños y eliminan las pulgas antes de que pongan huevos.

Seresto y Stanvet

Según el equipo de Patitas&Co, los mejores collares antiparasitarios son los de Seresto para perros y los de Stanvet para gatos. Los primeros tienen un precio que varía entre los 37,99 y los 39,79 euros y los segundos cuestan 14,20 euros.

En cuanto a las pipetas, recomiendan las de Advantix para los compañeros caninos, a 25,98 euros y las de Frontline para los felinos, a 23,79 euros. Mientras que sobre los masticables recuerdan que no actúan frente a mosquitos, pero que son útiles para infestaciones puntuales.

Para los perros de 22 a 45 kg, aconsejan los de AdTab por 43,99 euros y para los gatos, el spray de Frontline de 250 ml, por 30,29 euros. "Nunca uses productos de canes en felinos, ya que pueden contener permetrina que es mortal para los segundos", concluyen.