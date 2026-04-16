Cósima Ramírez, sobre los animales en la Feria: "Es un entorno complicado, es mejor no traer a tu mascota"

A medida que el calendario avanza y el azahar empieza a cobrar protagonismo, el ambiente de Feria lo inunda todo.

Aunque Cósima Ramírez prefiere no señalar una festividad concreta, tiene claro que el origen de estas celebraciones está intrínsecamente ligado al mundo animal.



Sin embargo, lo que nació como un escaparate de orgullo ganadero se ha convertido hoy en un desafío de convivencia y bienestar para nuestras mascotas.

De la subasta ganadera al caos folclórico

"Me imagino que sabréis que las ferias españolas nacen como ferias ganaderas donde se traían a los mejores animales para subastarlos y fardar de sus cualidades", afirma Cósima en su nuevo vídeo para Mascotario. De hecho, estos grandes eventos siempre exhiben a animales como atracción turistíca.

"Hoy en día, el caballo es el gran protagonista", señala, aunque aún es posible ver bueyes, vacas o cabras en los entornos más rurales. Pero el paso del tiempo ha transformado estos recintos en lugares que poco tienen que ver con el hábitat natural o la tranquilidad de un animal doméstico.

Aunque todavía existen ferias dedicadas exclusivamente a la cultura ganadera, donde se pone de manifiesto la pujanza y diversidad de la ganadería española y se encuentran lejos del ruido humano, esto no las exime del maltrato que pueden generar sobre los animales.

Calor, ruido y alcohol

Para Cósima, la alegría humana no siempre se traduce en bienestar animal. "Por mucho que los animales estén en el origen de las ferias, hay que tomar en cuenta que es un entorno complicado para animales".

El ruido, la música, las multitudes de gente, la fiesta, el calor, las largas horas y los litros de alcohol son una combinación de factores que pueden resultar traumáticos.

La contaminación acústica produce estruendos constantes, las aglomeraciones generan estrés y riesgo de pisotón y el calor sofocante es un riesgo de deshidratación y malestar físico grave. "Por muy alegre que nos parezca a los humanos, es un entorno caótico para ellos", advierte Cósima.

Un gesto de cariño

La recomendación principal de la colaboradora es clara: "si se puede evitar, es mejor no traerte a tu mascota". Sin embargo, existen unos mínimos innegociables para aquellos animales que, por su función en la feria (como los caballos), deben estar presentes:

Preparación previa: El animal debe estar acostumbrado a entornos ruidosos. Hidratación constante: Vital para combatir las altas temperaturas de las casetas. Supervisión profesional: Es imprescindible contar con veterinarios que estén "a mano" para intervenir ante cualquier signo de agotamiento o golpe de calor.

En definitiva, Cósima Ramírez nos invita a disfrutar del folclore con responsabilidad, recordando que el mayor gesto de cariño hacia nuestro perro o mascota puede ser, precisamente, dejarlo descansando en casa, lejos del ruido y la furia de la celebración.