María Fernández Álvarez toma las riendas de Perivet: "Tratamos casos de nutrición, legados y tutela de mascotas"

La justicia y la sanidad animal caminan hoy más cerca que nunca. Al frente de esta intersección se encuentra María Fernández Álvarez, la nueva Directora Veterinaria de Perivet, la primera plataforma integral de peritaje animal en España que combina especialización, formación y tecnología para ofrecer informes de alta calidad y rigor científico.

Con apenas un mes en el cargo, María asume el reto de liderar un gabinete que no solo es pionero, sino que busca redefinir los estándares de la pericia sanitaria en España, un sector donde, según sus propias palabras, "está todo por hacer". La pericia veterinaria es una especialidad de la veterinaria legal que aplica conocimientos técnicos y científicos para resolver litigios judiciales relacionados con animales.

Un proyecto con potencial ilimitado

Para María, su incorporación a Perivet es el maridaje perfecto entre sus dos grandes pasiones: la veterinaria clínica y la gestión empresarial. Doctora en Sanidad Animal y con una sólida trayectoria dirigiendo hospitales en Madrid, ve en este nuevo reto una oportunidad única de crecimiento.

"Me atrae porque tiene mucho potencial de crecimiento, ya que ahora mismo no hay competidores en el sector y es un gabinete muy especializado", explica la directora, quien destaca que su objetivo es convertir a la firma en el gran referente de la pericia sanitaria en nuestro país.

Una misión que trasciende la clínica

A menudo se asocia la figura del perito únicamente con errores médicos, pero la misión de Perivet es mucho más ambiciosa.

María describe el gabinete como un espacio para aportar rigor y profesionalizar el sector elevando los estándares. Aunque trabajan habitualmente en casos de mala praxis, su radio de acción es total.

"Abarcamos temas relacionados con alimentos, empresas aseguradoras, transporte de animales, medio ambiente, responsabilidad civil, herencias y custodias", detalla Fernández, subrayando que lo que realmente les diferencia es una metodología altamente especializada que toca todas las áreas del derecho y la veterinaria.

Para lograr este nivel de excelencia, Perivet se apoya en una red de profesionales expertos en higiene, salud pública y maltrato. "Buscamos ofrecer soluciones innovadoras basándonos siempre en el mayor rigor técnico, científico y en una gran ética profesional", añade la directiva, dejando claro que la calidad técnica es el pilar innegable de su servicio.

Innovación, formación y el futuro del sector

Uno de los grandes hitos de Perivet ha sido la creación del primer posgrado de pericia sanitaria veterinaria junto a la Universidad Camilo José Cela. Esta apuesta por la formación responde a una necesidad real del mercado.

"Nuestra idea es generar una red de peritos especializados con formación avanzada", señala María, destacando que el perfil de los alumnos es muy variado, incluyendo desde clínicos hasta inspectores de la administración.

De cara al futuro próximo, la directora tiene claro que la evolución legislativa —que ya considera a los animales como seres sintientes— abre nuevas puertas tanto para el trabajo con grandes corporaciones y aseguradoras como para el servicio directo a particulares.

Sin embargo, su principal meta es pedagógica. "Mi objetivo es que los informes, además de contar con un gran rigor técnico y científico, sean didácticos y comprensibles para que nuestro cliente final los pueda utilizar y defender en un juicio o en una negociación", afirma.

María Fernández Álvarez concluye recalcando que su labor es la de un experto que complementa, pero no sustituye, al abogado, y aspira a que, muy pronto, la sociedad entienda el verdadero valor del perito veterinario como una figura esencial en múltiples escenarios legales y sociales.