Carlos Gutiérrez, veterinario: "Si tu gato hace esto significa que ha encontrado en ti y en tu casa un entorno seguro"

Muchas veces, los comportamientos que indican que nuestro compañero felino está viviendo su mejor vida pasan desapercibidos. Como bien explica el veterinario Carlos Gutiérrez, el problema es que "son simplemente gestos cotidianos que la mayoría de la gente no le presta la menor atención".

Sin embargo, el experto asegura a su audiencia: "estoy completamente seguro de que tu gato a tu lado está increíble y está viviendo su mejor vida pero probablemente tú no sepas interpretarlo".

Según él, si tu animal realiza estas siete acciones de forma consistente en su día a día, significa que ha encontrado en ti y en tu casa un entorno seguro y de total confianza.

En primer lugar, el veterinario subraya una conducta típica de la felicidad: correr y caminar con confianza. Si tu gato tiene momentos de gran actividad en los que va de una punta a otra de la casa, considera que todo su entorno es una zona segura donde no tiene nada que temer.

"Ese momento de hora Warner, como yo la llamo gatuna, es una señal inequívoca de que tu gato ha encontrado en tu casa su mejor hogar". Además, si camina relajado con la cola y las orejas hacia arriba, está contento, a diferencia de los gatos inseguros que caminan pegados al suelo.

La hora de comer

Alimentarse es un momento de gran vulnerabilidad para los felinos. El veterinario detalla que, al comer, los gatos "dejan de prestar atención al espacio para centrarse en el plato... Dejan de mirar hacia todos lados para solamente mirar hacia abajo".

Por ello, si tu gato apoya el trasero, come tranquilamente y no se inmuta aunque pases por su lado, está demostrando que confía plenamente en ti y no siente la urgencia de que alguien le vaya a robar su alimento.

Además, si ves a tu gato durmiendo en posturas extrañas, totalmente relajado en lugar de estar dormitando sobre sus cuatro patas, es una excelente señal.

Según indica Gutiérrez, "la zona de la barriga tiene un especial significado para nuestros gatos porque es una parte especialmente vulnerable". Si la muestra, "es porque sabe que no hay ningún riesgo que correr" y que ningún depredador se acercará.

Convierte toda tu casa en su cama

Los gatos dedican unas 16 horas al día a dormir. Un gato desconfiado se esconderá bajo las camas o en armarios por miedo a lo desconocido. En cambio, el experto explica que "cuando tu gato utiliza cualquier tipo de superficie de tu casa para echarse una cabezadita es porque ya conoce que en esa zona viven individuos confiables".

Aclara también que si a veces elige un armario de forma puntual, es porque le gusta sentirse recogido en un lugar que huele a sus humanos, lo cual también es señal de confianza.

Si busca tu compañía para sus siestas, se echa sobre tus piernas o te amasa con las patitas, está en un estado de bienestar absoluto. Carlos es muy claro sobre este punto de desconexión: "Si está buscando en ti una figura con la que descansar es porque sabe que tú al fin y al cabo le vas a proteger".

Los gatos que ven en nosotros una figura confiable se alegran muchísimo al vernos despertar, esperando su primera ronda de caricias del día. Esta misma actitud cariñosa se refleja cuando llegas a casa.

"Hay gatos que vienen a recibirnos a la puerta cuando volvemos de trabajar para decirte 'Hola humano, qué bien que estés aquí'".

Hace "la croqueta"

Ese momento en el que pasas cerca y tu gato se revuelca sobre su espalda es una muestra de muchísima alegría. El veterinario explica el significado de este comportamiento tan reconocible: "Los gatos cuando hacen esto muestran muchísima alegría, saben que su entorno es completamente seguro".

Con este gesto juguetón no solo te piden interacción, sino que vuelven a dejar expuesta su barriga, demostrando que "el vínculo con tu gato es muy bueno".

Aun así, Gutiérrez subraya que no todos los gatos cumplen con todas estas características porque son únicos. "Tienen también su propia personalidad, gatunalidad que lo llamo siempre así aquí en el canal".

Mientras no pasen el día escondidos con miedo ni rehúyan tu presencia en la misma habitación, puedes estar tranquilo. Si se les proporciona un ambiente "gatificado", tranquilo y confiable, "es muy habitual que aprendan a vivir su mejor vida en nuestra casa también con el paso del tiempo".