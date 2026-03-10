Llega el collar primaveral para tu perro más elegante y barato: disponible en varias tallas a partir de 15 euros

Aunque las temperaturas hayan bajado en los últimos días, la primavera está llegando y de un día para el otro nuestro perro notará el cambio. Los paseos se harán más largos y el sol acompañará sus días con más calor.

Con la llegada de esta estación, muchos empiezan a renovar su armario con prendas más ligeras y acordes a esta temporada. También nuestra mascota se merece un cambio de color, sobre todo en las prendas más visibles.

Los collares 4guaus están hechos a mano con telas con estampados originales para que tu perro marque estilo. La tienda para mascotas ha lanzado una nueva colección de arneses, collares y correas con temática primaveral.

Hecho a mano

Marta, la artesana emprendedora, fabrica varios tipos de collares para perros, disponibles en varios anchos y tallas para que el animal pueda andar cómodo y elegante. Dependiendo de la raza, le irá mejor un tipo u otro.

Collar perro Impermeable Martingale o con Hebilla Primavera. 4guaus

La prenda, disponible a partir de 15 euros, forma parte de las ofertas temporales que ofrece en su página web bajo su marca de moda. En cuanto al diseño, el collar presenta un estampado floral sobre un fondo verde, perfecto para esta temporada.

Al ser un producto artesanal, cada uno es único, puesto que el corte de tela es diferente. Está confeccionado con materiales resistentes e impermeables. El tejido es de nylon resistente al agua.

Garantizar la seguridad

Son un accesorio esencial para garantizar la seguridad y la comodidad de la mascota en el día a día. Desde modelos ajustables hasta opciones especializadas como collares Martingale, cada pieza está pensada para mejorar la experiencia del paseo y evitar escapes.

Se trata de collares más anchos de lo normal que se utilizan para prevenir que los perros se los puedan quitar durante el paseo. Llevan una hebilla de plástico anticongelación, resistente y ligera, que facilita la apertura y el cierre.

Además del collar primaveral, la marca de moda artesanal ofrece también a juego su correa, que puede ser de dos tipos diferentes. La normal mide 120cm de largo y 2cm de ancho y la multiposición es de 2 metros de largo y 2cm de ancho. En cada extremo lleva un mosquetón y varias anillas.

Esto permite que su uso sea amplio y variado. Se puede dejar abierta para dar mayor libertad al perro, doblarla para acercarle e, incluso, se puede usar de bandolera o de cinturón. Esto permite tener las manos libres, para ir más cómodo.

Todos los productos son 100% personalizables y toda la gama disponible se puede producir con el mismo estampado. Los accesorios se lavan fácilmente, en agua fría y con un detergente suave.