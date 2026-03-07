Fran Díaz, fundador de una protectora de animales: "Más de 200 roedores necesitan ayuda; están muy hacinados"

"Más de 200 roedores necesitan ayuda", afirma Fran Díaz, visiblemente preocupado, en un vídeo de Instagram. El fundador de la organización Animal Rescue, ha publicado un mensaje de auxilio ante una situación crítica y sin precedentes.

Hace unos días, tras una intervención del Seprona, más de doscientos roedores han quedado bajo la responsabilidad de la entidad, creando una urgencia que desborda su capacidad actual.

Los animales se encuentran en condiciones delicadas, y el número tan elevado de ejemplares dificulta su manejo y atención básica. "Están muy hacinados y se pueden pegar", advierte Díaz, subrayando la necesidad de actuar con rapidez para evitar el deterioro de su bienestar.

Un panorama amplio y complejo

Entre los animales rescatados hay una gran diversidad de especies y variedades. "Hay degus, hay ratones de laboratorio, hay ratas domésticas, ratas Dumbo, hay de todo tipo", relata Fran.

El panorama es demasiado amplio y complejo para una sola organización. Cada grupo requiere cuidados específicos, espacios adecuados y alimentación diferenciada, lo que intensifica la urgencia de repartir la responsabilidad entre distintas entidades.

Para hacer frente a esta emergencia, Animal Rescue ha lanzado una campaña de colaboración que contempla dos vías principales de apoyo. "Necesitamos protectoras porque son muchísimos" e insta a otras organizaciones a sumarse al esfuerzo. "Buscamos entidades que nos ayuden, que se hagan cargo de parte de los animales rescatados", añade.

El soporto compartido en estos tipos de situaciones se agradece y alivia el sentimiento de soledad frente a una emergencia difícil de gestionar. Sin embargo, los refugios no son los únicos que pueden echar una mano.

Un hogar seguro

La organización hace un llamado directo a la ciudadanía: "buscamos a personas también que se los quieran llevar a casa y los quieran adoptar", apelando a la solidaridad individual de quienes tengan espacio y ganas de ofrecer un hogar seguro.

Finalmente, Fran Díaz ha insistido en la importancia de difundir el mensaje para multiplicar el impacto del llamamiento. "Necesitamos ayuda, compartir este vídeo y quien pueda que nos ayude", concluyó, subrayando que cada gesto cuenta.

Las personas interesadas en colaborar, ya sea ofreciendo acogida temporal o adopción definitiva, o aquellas protectoras dispuestas a asumir parte del rescate, pueden ponerse en contacto a través de la información proporcionada en el vídeo difundido por la organización.