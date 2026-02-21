La misión del rescatador Danny Molina para salvar a 4 perros atrapados por las inundaciones: "Ellos son los más vulnerables"

La lluvia no ha dado tregua en Córdoba (Argentina). Bajo un cielo gris y una tormenta constante, la ciudad parece haberse rendido ante el poder del agua: calles convertidas en ríos, viviendas cubiertas hasta el techo y familias enteras tratando de rescatar los restos de lo que alguna vez fue su hogar.

Pero entre la desolación, surge una historia distinta, una que busca dar voz a quienes no pueden pedir ayuda: los animales. Con una cámara en mano y el rostro marcado por la preocupación, Danny Molina, rescatador de animales y creador de contenido, documenta en vídeo la tragedia que azota a su tierra.

"Hoy Córdoba vive la inclemencia del clima... El cambio climático está llegando, pero ellos son los más vulnerables", dice mientras avanza por calles inundadas, esquivando ramas y escombros que el agua arrastra sin control.

Escenas de un desastre

A cada paso, el caos se revela: motocicletas sumergidas, automóviles a la deriva y tiendas vacías llenas de barro. Pero lo que más conmueve a Danny no es lo material, sino los ojos perdidos de los animales que vagan sin rumbo.

"Esto es lo que está pasando en Montería. Perros por todos lados, animales perdidos", narra con voz entrecortada tras lograr reanimar a un perro que luchaba por no hundirse.

Mientras la ciudad se ahogaba, el joven montó en un pequeño barco con la ayuda de su equipo y fueron a la búsqueda de esos animales. Recogieron a perros que nadaban en el agua fría y a otros refugiados en los techos, sin poder moverse. "Pobrecito, pobrecito. Volvió a la vida", exclama con alivio mientras acaricia al animal tembloroso que acaban de socorrer.

El desafío de salvarlos

El rescate de gatos presenta un reto aún mayor. Buscan refugio en los techos, aferrados al único lugar seco que encuentran, sin comprender que necesitan ser salvados. "Muchos gatos entre los techos reciben el apoyo para ser rescatados, pero ellos en su inocencia no se quieren ir y es imposible cogerlos", explica Danny, resignado ante la dificultad de atraparlos sin hacerles daño.

A pesar de los riesgos —corrientes impredecibles, infecciones, fatiga—, Danny y su equipo no se detienen. Trabajan "a toda máquina", impulsados por la idea de que cada vida, humana o animal, merece una oportunidad.

Un refugio

Tras horas de esfuerzo, algunos animales logran llegar a un lugar seguro. "Hoy cuatro ángeles estarán en nuestro refugio. Serán atendidos como ellos se lo merecen", afirma Danny, con una mezcla de orgullo y ternura.

Pero incluso allí, el trabajo no termina. Más perros y gatos aparecen, buscando comida y refugio, como si la tragedia les hubiera enseñado a confiar en los humanos otra vez. El vídeo que Danny comparte termina con un mensaje que trasciende lo local. En sus palabras se escucha una súplica, no solo por Córdoba y Sucre, sino por el planeta entero.

"Es el momento de que todos empecemos a cuidar nuestro planeta y veamos que todo esto que está pasando es porque la naturaleza nos está avisando de lo que se viene", reflexiona con la mirada fija en el agua que aún cubre las calles. Luego, pide una oración sencilla: que cesen las lluvias, al menos por un momento, para que la esperanza también tenga un respiro.