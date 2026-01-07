Una educadora zaragozana revela las 9 razas de perros que menos aguantan el frío: "Tienen el pelo corto que no aísla bien"

En invierno no todos los perros reaccionan igual ante el frío. Muchas razas comparten varios factores que las hacen poco resistentes al frío, como el pelo corto, la escasa grasa corporal, el tamaño pequeño o la cara chata.

Estas características las convierten en candidatas claras a usar abrigo, limitar el tiempo en la calle y vigilar muy de cerca signos de hipotermia o malestar invernal.

"Existen nueve razas que aguantan muy poco el frío", afirma una educadora de animales, apasionada de perros, en un vídeo de Instagram. Estos animales comparten pelaje corto y fino que no aíslan bien ni retienen el calor.

Además, los perros con poca grasa corporal o cuerpo muy delgado pierden calor con gran rapidez y son especialmente sensibles a los cambios bruscos de temperatura.

La más friolera

El doberman es un ejemplo claro de raza grande friolera: tiene el pelo muy corto, sin una subcapa densa y con poca protección grasa, por lo que se considera un perro que no tolera bien el frío y al que no se recomienda mantener en el exterior en climas fríos.

El boxer, también de pelo corto y piel fina, se menciona con frecuencia junto con los galgos y los doberman entre las razas grandes que peor soportan las bajas temperaturas.

El galgo, por su parte, tiene un cuerpo extremadamente delgado, casi sin grasa, piel fina y un pelaje mínimo, lo que hace que figure de manera constante entre los perros que peor llevan el invierno y que a menudo necesiten abrigo incluso para paseos breves.

Un tamaño mini

Entre las razas pequeñas, el chihuahua destaca como uno de los perros más frioleros. Su tamaño mini, el poco peso y el pelaje generalmente corto hacen que sea muy sensible a las bajas temperaturas.

El pug, aunque algo más robusto, combina un cuerpo pequeño, cara chata y pelo corto, de modo que el frío incrementa el riesgo de problemas respiratorios y se aconseja protegerlo especialmente en invierno.

El bulldog francés comparte este perfil braquicéfalo, con tendencia a patologías respiratorias; se describe como una raza que no tolera bien el frío y que puede enfermar con facilidad si se moja o pasa demasiado tiempo a baja temperatura sin protección adecuada.

Abrigo y control estricto

En el caso del bull terrier, se trata de un perro de tamaño mediano, con manto muy corto y piel poco protegida, que entra de lleno en el grupo de razas de pelo corto que necesitan abrigo y un control estricto del tiempo que pasan en exteriores fríos.

El perro salchicha o dachshund tiene un cuerpo alargado y bajo y el pelaje corto en la variedad estándar. Prefiere ambientes más cálidos, siendo muy habitual que busquen mantas y fuentes de calor en casa.

El cane corso, aunque es un perro grande y musculoso, tiene también un pelo corto y relativamente fino, por lo que conviene ofrecerle una cama bien aislada, evitar que duerma a la intemperie y protegerlo especialmente de la humedad y del viento.

Cuidados básicos

Para todas estas razas, se recomiendan una serie de cuidados invernales básicos. En paseos con temperaturas bajas o con lluvia es aconsejable usar abrigo impermeable con cierto forro térmico, adaptado al tamaño y a la movilidad del perro.

También conviene reducir el tiempo en la calle cuando hace mucho frío, sobre todo en perros pequeños, muy delgados, de edad avanzada o con problemas respiratorios o cardiacos.

En casa, es importante proporcionar una cama elevada, seca y aislada del suelo, lejos de corrientes de aire, y nunca dejarlos dormir en el exterior sin un refugio cerrado y bien protegido.​