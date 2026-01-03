Gutiérrez, veterinario, da la clave para leer la etiqueta del pienso de gatos: "3 ingredientes deben ser de origen animal"

En medio de un creciente debate sobre la transparencia en la industria del alimento para mascotas, el veterinario Carlos Gutiérrez ha encendido las redes con una denuncia que no ha pasado desapercibida.

El especialista afirma haber recibido presiones por parte de algunas marcas comerciales, molestas por el contenido de sus análisis sobre la composición real de los piensos y alimentos para gatos.

Su mensaje, directo y sin rodeos, ha generado una ola de apoyo entre los dueños de mascotas que reclaman información clara y veraz sobre lo que realmente consumen sus animales.

Gutiérrez, conocido por su tono didáctico y su compromiso con el bienestar animal, subrayó que su misión es ofrecer información comprensible y accesible para los propietarios de gatos, ayudándoles a interpretar correctamente las etiquetas de los piensos y latas.

A pesar de las críticas y posibles presiones, afirmó que no va a dejar de hacerlo. Para él, conocer lo que se está comprando es un paso esencial para mejorar la salud y calidad de vida de los animales de compañía.

Claves para no ser engañado por el etiquetado

"Los primeros ingredientes deben ser siempre de origen animal", afirma contundente. Los gatos son carnívoros estrictos y dependen de proteínas y nutrientes presentes solo en los tejidos animales.

Sin embargo, admitió que el lenguaje técnico empleado en las etiquetas puede confundir incluso a los dueños más atentos, por lo que decidió aclarar los términos más comunes.

"La carne fresca es lo que se te viene a la cabeza cuando piensas en un filete de carne", es decir, aquella que proviene directamente del músculo e incluye grasa e incluso órganos como el hígado. Esta suele aparecer en primer lugar en las etiquetas de alimentos premium.

"La carne deshidratada es carne a la que se le ha extraído el agua para concentrar sus nutrientes". El especialista reconoce que este proceso incrementa la densidad proteica.

Sin embargo, advierte que ciertos nutrientes como la taurina —vital para los gatos— pueden degradarse durante la deshidratación y deben añadirse posteriormente para mantener un equilibrio adecuado.

La confusión del consumidor

La harina de carne, la define como "la versión molida de la carne deshidratada". A menudo, este término genera rechazo entre los consumidores, pero su calidad depende en gran medida de la materia prima usada y del proceso de elaboración.

El veterinario señala que la mezcla de términos técnicos y comerciales "contribuye a la confusión" del consumidor, que muchas veces asocia un nombre más sofisticado con un alimento de mayor calidad cuando no siempre es así.

Además, advierte que algunas empresas usan estrategias de marketing —como destacar el uso de "pollo" o "salmón" en grandes letras—, mientras que la proporción real de esos ingredientes es mínima.

Carlos insiste en que la transparencia es esencial para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas. Como remarcó, la misión es clara: que ningún propietario tenga que confiar ciegamente en el marketing cuando se trata de la salud de su compañero felino.