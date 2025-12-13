Mudena, Kus, Coyote y Chakala te esperan en el centro de protección animal de Alcalá: un domingo para cambiar una vida

Este domingo 14 de diciembre, la magia llega al CIMPA, el Centro de Protección Animal de Alcalá de Henares. La gran puerta de metal que acoge a los animales en dificultad se abrirá para que todas las personas puedan entrar y conocer a las criaturas que allí habitan.

Se trata de una iniciativa única que promueve la adopción y la tenencia responsable. Una jornada en la que se podrá conocer a los perros y gatos del centro, pasar un rato con ellos y, quizá, darles una segunda oportunidad.

El evento comenzará a las 16:00 h. "Estaremos todos los voluntarios preparados para recibir a la gente a esa hora", comenta Ceyla, voluntaria y organizadora del evento. En cuanto empiece la jornada, habrá un recorrido guiado por las instalaciones para que los visitantes puedan conocer las gateras interiores y exteriores, siempre acompañados por un voluntario.

Dos voluntarias del CIMPA con un perrito. CIMPA

También se sacarán a los perros a los patios del centro para que las personas puedan interactuar y disfrutar de un rato con ellos. Habrá un puesto de merchandising solidario para quienes deseen colaborar y un espacio donde los niños podrán escribir una carta de deseos a los Reyes Magos para los animales del CIMPA.

Mudena, la gata invisible

Las visitas se harán en pequeños grupos de cinco personas, para evitar que los animales se asusten y garantizar una experiencia tranquila tanto para ellos como para los visitantes. Entre los animales que recibirán a los asistentes están algunos de los casos más entrañables del centro.

"Mudena es una de nuestras gatas invisibles, nadie pregunta por ella", cuenta Ceylan, una de las educadoras. Es una gata tímida que no se deja conquistar fácilmente, pero que solo necesita un poco de paciencia y mucho amor. Cariñosa, tranquila y observadora, Mudena tiene cuatro años y llegó al refugio junto a sus hermanos tras la muerte de su madre en la calle.

Kus, un pitbull de 9 años que lleva casi toda su vida en el CIMPA.

"Kus es uno de los casos que más nos duelen, porque lleva en el CIMPA casi toda su vida", explican las voluntarias. Tiene nueve años y llegó antes de cumplir uno. Su destino quedó marcado por la ley de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), por ser un pitbull.

Sin embargo, sus educadoras desmienten los prejuicios que pesan sobre él. Kus es cariñoso, alegre y dulce. "Es ternura pura. Lo llamamos nuestro cerdito por los ruiditos que hace cuando está feliz". En el CIMPA disfruta de la compañía de otros perros y sigue jugando como cuando era cachorro, mientras espera a la familia que le dé el hogar tranquilo que merece.

Coyote y Chakala

Coyote y Chakala, dos pastores del Cáucaso, fueron encontrados en distintos puntos de Alcalá el mismo día. "Estaban desnutridos y muy descuidados, aunque ahora eso parezca increíble", cuentan las cuidadoras. Hoy son perros sociables y cariñosos, el alma de cualquier evento. Su tamaño impresiona, pero su ternura conquista a todo el que los conoce.

Sin embargo, ese mismo tamaño les ha dificultado encontrar un hogar, porque muchos piensan que necesitan grandes espacios. "Esto ocurre con frecuencia —explican sus cuidadoras—, pero en realidad lo único que necesitan es amor y compañía de sus humanos favoritos".

Chakala, una de los dos pastores del Caúcaso que buscan una familia que los quiera. CIMPA

Este mito sigue generando muchos problemas en las protectoras. El tamaño del hogar rara vez es un impedimento real: los animales son adaptables, y con sus necesidades básicas cubiertas pueden ser felices en cualquier tipo de casa.