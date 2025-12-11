Los 4 días para conseguir tu perro soñado antes de Navidad: 20 refugios de Madrid abren sus puertas en un evento único

Sí, puedes salvar una vida. Puedes cambiar la realidad de una de las millones de criaturas que no tienen un hogar donde vivir ni un afecto en el que apoyarse. Adoptar es una elección que no solo te transforma a ti, sino también a ellos.

Durante los fines de semana del 13 al 14 y del 20 al 21 de diciembre, más de 20 centros de acogida abrirán sus puertas. Sus animales esperan un refugio estable y una familia que los elija. Ahora es tu oportunidad para salvar una vida.

"El Plan es Adoptar" es una iniciativa de la Comunidad de Madrid, desarrollada junto a Kiwoko, para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía. Aiba, Alba, Anaa, Cimpa, la Mancomunidad Henares-Jarama, Ciaam y Las Rozas son solo algunos de los centros que participarán en la campaña.

Una segunda oportunidad

"Los animales son seres vivos, miembros de nuestras familias, y merecen una segunda oportunidad", afirma el subdirector general de Producción Agroalimentaria, Jesús Carpintero Hervás.

Una perrita de 1 año que busca un hogar estable y responsable. Kiwoko

La adopción responsable es una de las mejores formas de ayudarlos. Cariño, atención y cuidado: tres necesidades básicas que todos los seres vivos merecen experimentar, también ellos.

Según Carpintero, los madrileños están cada vez más concienciados con el bienestar y la protección animal, aunque las cifras de abandono en España aún no descienden. En 2024, las protectoras recogieron más de 292.000 perros y gatos, un aumento del 2% respecto al año anterior.

"No solo queremos fomentar las adopciones, sino también la responsabilidad de educar y atender correctamente a estos animales. No son juguetes", añade Carolina Rude Cabeda, directora de marketing de Kiwoko.

Acercarse a los centros

Además de adoptar, existen otras formas de ayudar a los animales: ofrecerse como casa de acogida, donar alimentos, mantas o camas a las protectoras, o colaborar con ellas de forma voluntaria. "Acercarse a los centros es clave".

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en los individuos. Los ayuntamientos tienen en sus manos una parte esencial de la solución. Desde implantar programas CER, que permitan controlar las colonias y las camadas de manera ética y efectiva, hasta aplicar las medidas de protección animal establecidas en la Ley 7/2023.

El problema es que, hasta ahora, solo Canarias ha actualizado sus protocolos conforme a la norma. Como explica el abogado Eloi Sarrió, "no se conocen ayuntamientos que tengan sus Planes de Protección Civil adaptados a la nueva normativa de la Ley 7/2023".

Por eso es tan importante participar en estas iniciativas, dar voz y visibilidad a las criaturas más vulnerables. Adoptar con conciencia, voluntad y responsabilidad no es solo un acto de amor hacia nosotros mismos, sino un gesto que, realmente, salva vidas.