Laura, veterinaria, revela el método de los caballos para dormir: "Lo hacen entre 20 y 30 minutos durante 5 horas al día"

¿Alguna vez te has preguntado cómo puede dormir un animal de más de 500 kilos sin caerse? Mientras los humanos necesitamos acostarnos para dormir profundamente, los caballos han evolucionado con un patrón de sueño completamente distinto.

Los caballos exhiben dos métodos principales para dormir. "Pueden descansar parados o acostados", afirma Laura Londoño, veterinaria clínica, en un vídeo de Instagram.

La experta arroja luz sobre los singulares hábitos de sueño de los caballos, revelando el mecanismo fisiológico esencial que se esconde detrás.

Esta sorprendente realidad sobre el sueño equino nos revela cómo estos majestuosos animales han adaptado sus ciclos de descanso a las exigencias de una vida en constante alerta

El aparato de sostén

Como indica la veterinaria, para la mayor parte de su tiempo de reposo, los equinos optan por permanecer de pie, una postura que les es posible gracias a un complejo mecanismo en sus patas llamado aparato de sostén.

"Este aparato les permite bloquear sus articulaciones, lo que les facilita relajarse sin el riesgo de caer", cuenta.

Esta capacidad de descanso en bipedestación no solo les permite tomar siestas cortas a lo largo del día, sino que es una adaptación crucial que asegura que los animales estén "listos para huir si se sienten en peligro".

El sueño profundo

Cuando los caballos requieren un sueño "profundo y reparador", sí necesitan acostarse. Sin embargo, este estado de reposo es de muy corta duración.

"Los caballos se acuestan generalmente solo entre 20 y 30 minutos, y lo hacen en momentos específicos del día, como por las noches, o cuando tienen la certeza de que se sienten muy seguros en su entorno".

Al combinar tanto los descansos cortos mientras están de pie como las siestas en el suelo, Londoño afirma que se estima que los caballos duermen un total de tres a cinco horas en el día.

Una pieza de supervivencia

El peculiar modo de dormir de los caballos no es una simple curiosidad, sino una pieza clave de su supervivencia y bienestar. "Ver a un caballo acostado no siempre es sinónimo de que está enfermo", asegura la veterinaria.

Si se acuesta y después se levanta sin problemas, sigue sus actividades rutinarias y no presenta más síntomas, este comportamiento es un proceso normal y fisiológico.

Así, entre breves siestas de pie y cortos ratos tumbados, los caballos logran el equilibrio perfecto entre descanso y vigilancia. Como cuidadores o amantes de estos animales, nuestra responsabilidad es garantizarles el espacio y la tranquilidad necesarios para que ese delicado equilibrio no se rompa.