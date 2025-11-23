Un experto de animales, sobre cómo pesarlos de manera fácil: "Si la cinta mide 60, el peso debe estar entre 25 y 30"

Un gato encima de una báscula.

Muchas veces, cuando nuestra mascota no acepta fácilmente la manipulación, pesarla resulta complicado. Para un gato o un perro, ser levantado y colocado en la báscula puede generar estrés, ansiedad o resistencia.

Algunos animales tienen una personalidad inquieta y no permanecen quietos el tiempo suficiente para obtener una lectura precisa. Esto dificulta la tarea, ya que las cifras no son exactas y la situación provoca estrés.

Sin embargo, un reciente video de YouTube muestra dos métodos prácticos y accesibles para que los dueños puedan estimar el peso de sus perros sin necesidad de una báscula especializada.

"El uso de una cinta métrica o una báscula para humanos", asegura el experto, son los pasos clave para aplicar ambos trucos.

Estimación rápida

La primera técnica consiste en usar "una cinta métrica como las de costurera" para medir el perímetro del pecho del animal.

"Es fundamental colocar la cinta justo detrás de las patas delanteras, rodeando el pecho, con un ajuste firme, pero sin apretar", explica.

Con la medida, se usa una tabla de referencia para estimar el peso. Por ejemplo, si la cinta mide 60 cm, el peso aproximado estaría entre 25 y 30 kg.

La tabla de referencia es la siguiente:

Pecho de 30 a 40 cm: peso estimado entre 5 y 10 kg. Pecho de 40 a 50 cm: peso estimado entre 10 y 15 kg. Pecho de 50 a 60 cm: peso estimado entre 15 y 25 kg. Pecho de 60 a 70 cm: peso estimado entre 25 y 35 kg.

Se advierte que estos valores son aproximados y varían según la raza y la constitución del perro. Para mayor precisión, se recomienda buscar una tabla específica para su raza.

Truco de la báscula humana

"El segundo método, el truco de la báscula para humanos, es sencillo y funciona si tienes un peso en casa", explica el experto. El procedimiento consta de tres pasos:

Primero, la persona se pesa sola y anota su peso. Por ejemplo, 70 kg. Luego, la persona se pesa nuevamente, esta vez cargando al perro en brazos, anotando el peso total; por ejemplo, 85 kg.

Finalmente, se resta el peso de la persona al peso total, resultando el peso aproximado del perro (85 kg - 70 kg = 15 kg).

"Este método es fácil mientras el perro no sea demasiado grande para cargarlo cómodamente". Sin embargo, se recuerda que los resultados son aproximados.